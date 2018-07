Mesmo com green card, imigrantes podem ser deportados

A nova diretriz do USCIS ampliará e acelerará os processos de deportação de residentes legais permanentes (LPR)

Na era Donald Trump, a posse de um green card (residência legal permanente) não é mais garantia para os imigrantes contra a deportação. Os imigrantes documentados podem ser deportados dos EUA se violarem as regras de programas federais e estaduais que oferecem benefícios públicos aos estrangeiros. As novas diretrizes implantadas na semana passada pelo Departamento de Serviços de Cidadania & Imigração (USCIS) determinam que os imigrantes que abusarem de “qualquer programa relacionado à recepção de benefícios públicos” serão convocados para comparecer perante um tribunal de imigração.

Os imigrantes estarão sujeitos a processo de remoção se houver a evidência de “fraude ou mentira deliberada” relacionada a “qualquer aplicação ou solicitação de serviços perante um órgão governamental”, determinam as diretrizes, publicadas no final do mês passado. Nesses casos, as autoridades migratórias tiveram a autoridade ampliada para emitir Pedidos de Comparecimento (NTA), documentos que marcam o início dos procedimentos de deportação.

Os principais benefícios públicos que os residentes legais permanentes, ou seja, portadores do green card, podem receber são: Medicaid (seguro de saúde) para pessoas de baixa renda ou deficiências físicas; Assistência Temporária para Famílias Necessitadas (TANF); Programa Suplementar de Assistência Nutricional (SNAP); Renda Suplementar de Segurança (SSI); e o Programa de Seguro de Saúde Infantil (CHIP).

Receber assistência desses programas poderia até prejudicar a solicitação de um Green Card para um imigrante em processo de legalização, conforme a proposta do Departamento de Segurança Interna (DHS). Tal proposta visa impedir que imigrantes adquiram a residência legal permanente se receberem benefícios públicos, incluindo vale-refeição e programas de educação infantil.

“O recebimento de benefícios públicos por parte de estrangeiros a custa dos contribuintes e a disponibilidade desses benefícios públicos podem servir como incentivo para os estrangeiros migrarem para os Estados Unidos”, argumenta a proposta do DHS.

A diretriz revisada e orientada pelo USCIS para a emissão de NTAs foi criada para reforçar as prioridades das políticas de imigração do Presidente Donald Trump. Ela ampliará e acelerará os processos de deportação, de acordo com especialistas em imigração.

As autoridades também estão focalizando os residentes legais permanentes que solicitam a cidadania americana. O memorando do USCIS instruiu que seus funcionários terão mais poder e liberdade para iniciar processos de deportação contra imigrantes cujos pedidos de cidadania são negados com base em desvios de caráter (torpeza moral). Ele inclui “requerentes condenados por crimes graves anteriores a 29 de novembro de 1990 ou requerentes condenados por delitos deportáveis ​​após obterem o status de residentes permanentes legais (LPR)”, acrescentou.

Em um comunicado acompanhando a divulgação do memorando à mídia, o diretor do USCIS, L. Francis Cissna disse: “Durante muito tempo, os agentes do USCIS que descobriam casos de atividade fraudulenta ou criminosa eram limitados na capacidade de ajudar a garantir que as leis de imigração sejam cumpridas fielmente. Esta política atualizada capacita os oficiais do USCIS com orientações claras que eles precisam e merecem para apoiar as prioridades estabelecidas pelo Presidente, ou seja, manter as nossas comunidades seguras e proteger a integridade do nosso sistema de imigração daqueles que tentam explorá-lo”.