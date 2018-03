Meteorologistas dizem que primavera está “próxima”

Uma frente quente passará gradualmente sobre New Jersey na semana que vem, com a temperatura à tarde atingindo os 50º graus (10º Celsius)

O inverno já deveria ter terminado há poucos dias, entretanto, a “Mãe Natureza” atrasou a chegada da primavera com uma nevasca que fechou escolas, provocou a falta de energia elétrica e manteve ocupados os removedores de neve. Agora, a pergunta principal que todos fazem é: Quando finalmente as condições climáticas refletirão a primavera?

A resposta, segundo meteorologistas locais, é muito brevemente. Uma frente quente passará gradualmente sobre New Jersey na semana que vem, com a temperatura à tarde atingindo os 50º graus (10º Celsius) na terça (27) e quarta-feira (28), atingindo os 60º graus (15º Celsius) na quinta-feira (29), informou Lee Robertson, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) em Mount Holly.

As previsões indicam que a temperatura finalmente atingirá níveis normais e, até mesmo um pouco acima do padrão, na próxima semana. Então, é seguro guardar as pás para a remoção de neve e os casacos? Não ainda, disse Sean Rowland, meteorologista da WeatherWorks, no Condado de Warren. “As condições climáticas certamente não serão tão frias como as últimas 4 semanas, mas nós ainda não estamos livres do inverno”, comentou.

Embora não haja sinais da aproximação de tempestades de neve rumo a New Jersey com a aproximação do mês de março, tais condições climáticas podem mudar rapidamente no início de abril, portanto “a possibilidade de queda de neve ainda não está totalmente descartada”.

Aparentemente, New Jersey livrou-se de uma grande tempestade nesse fim de semana, pois ela afastou-se do continente e permanecerá a centenas de milhas de distância no oceano. Como resultado, algumas áreas no Estado Jardim poderão ter a queda leve de neve ou chuva na noite de sábado (24) ou manhã de domingo (25).