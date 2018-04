Mexicano derruba o “muro” com socos potentes

O boxeador Rod Salka trajava uma bermuda com a frase “América 1º” e a estampa de tijolos com as cores da bandeira dos EUA

O boxeador mexicano Francisco “El Bandido” Vargas derrubou “muros” na luta de quinta-feira (12). O lutador americano Rod Salka trajava uma bermuda com a frase “América 1º” e a estampa de tijolos com as cores da bandeira dos EUA, durante a briga no Fantasy Springs Resort Casino, na cidade de Índio (CA). A bermuda, uma alusão à ideia do Presidente Donald Trump em construir um muro ao longo de toda a fronteira com o México, aparentemente, aumentou ainda mais a fúria e disposição de Vargas contra o oponente. A briga teve que ser interrompida depois que Salka apanhou tanto que o treinador dele decidiu jogar a toalha, segundo a ESPN.

Vargas conquistou o controle da briga na 5ª rodada depois de acertar um soco no queixo de Salka que o fez cair de joelhos. O lutador americano conseguiu ficar de pé antes que o juiz da luta terminasse a contagem. Quando Vargas continuou a liderar na 6ª rodada, a equipe de Salka acabou a luta. A derrota, a primeira dele desde 2014, que com que o recorde de Rod caísse para 24-5. Já Vargas, que aumentou 25-1-2, agora espera disputar o título depois da vitória sobre o oponente americano.

A luta de quinta-feira (12) não a primeira de Salka envolvendo política. O boxeador de 35 anos concorreu anteriormente como republicano à uma vaga na Câmara dos Deputados na Pensilvânia em 2016, mas perdeu para o democrata William Kortz por 30%, segundo o jornal The Washington Post.