México descobre mais de 200 imigrantes escondidos em caminhões

As autoridades mexicanas tentam parar o fluxo recorde de estrangeiros que cruzam o país rumo à fronteira dos EUA

As autoridades mexicanas prenderam mais de 200 imigrantes escondidos no interior de caminhões nos últimos dias, incluindo dezenas deles descobertos através de raios X na carroceria dos veículos. As imagens revelaram as silhuetas dos estrangeiros, alguns sentados e outros deitados nos 2 níveis do compartimento lotado.

Além disso, outros 228 imigrantes foram encontrados escondidos numa fiscalização de rotina no interior de um caminhão que transportava refrigerantes no estado de Chiapas, na segunda-feira (8), informou o ministro da segurança do México.

As prisões ocorreram semanas depois da indicação do antigo chefe penitenciário, Francisco Garduno, tomou posse como o novo líder das autoridades migratórias mexicanas, o Instituto Nacional de Imigração.

O México aumentou os esforços de parar o fluxo recorde de guatemaltecos, hondurenhos e salvadorenhos que tentam cruzar o país rumo à fronteira dos EUA. A mudança é resultado de um acordo feito em 7 de junho com os EUA no qual o México evitou ter as exportações tributadas, sob a ameaça do Presidente Donald Trump, com a promessa de usar forças de segurança para interceptar mais imigrantes indocumentados.

A divulgação das imagens pelo governo mexicano ocorreu poucos dias depois que a Casa Branca liberou uma imagem de Raios X que agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) tiraram de 33 imigrantes indocumentados, incluindo 12 crianças e uma mulher grávida, escondidos num caminhão na fronteira com o estado do Arizona.

“Obrigado aos nossos agentes heroicos da Patrulha da Fronteira, cuja vigilância prendeu esse contrabandista e potencialmente salvou vidas!” escreveu a Casa Branca na legenda das fotos.