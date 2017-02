México diz que “não aceitará” plano de Trump e ameaça retaliar

O governo mexicano alertou que “não aceitará” as novas propostas migratórias unilaterais dos EUA

Nessa semana, a administração Trump detalhou novos planos migratórios que ampliam a gama de imigrantes elegíveis para a deportação e oferecem mais recursos aos órgãos responsáveis em deter e expulsar os estrangeiros. Os decretos de lei também tentam mandar de volta os imigrantes para os países de onde saíram e não necessariamente onde nasceram.

A decisão gerou revolta nas autoridades mexicanas, que nos últimos anos têm trabalhado em conjunto com o governo dos EUA na interceptação de imigrantes que tentam cruzar clandestinamente a fronteira entre os dois países. O primeiro ministro mexicano, Luís Videgaray, disse na quarta-feira (22) que o seu governo “não aceitará” as novas propostas migratórias unilaterais dos EUA. A declaração foi feita poucas horas antes que Videgaray estava agendado para se encontrar com o ministro das relações exteriores dos EUA, Rex Tillerson, e o secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS), John Kelly. O ministro mexicano adiantou que essas novas propostas seriam o ponto principal de discussão durante os encontros de quarta (22) e quinta-feira (23).

Tillerson e Kelly estão no México para se encontrarem com autoridades de alto escalão, incluindo o Presidente Enrique Peña Nieto.

Videgaray acrescentou que o governo mexicano não hesitará em ir às Nações Unidas (UM) para “defender os direitos dos imigrantes”. A administração Trump tem entrado em conflito com o governo mexicano desde que o novo presidente dos EUA assumiu o cargo em janeiro desse ano. Há muito tempo os dois países têm cooperado nos temas referentes à imigração, com o México, tendo a assistência dos EUA, detendo os imigrantes oriundos da América Central e outros países que cruzam o país rumo ao norte, onde muitos planejam pedir asilo. A iniciativa tem provocado críticas ao governo mexicano pela quantidade de recursos exigida, assim como a aparente violação das obrigações assinadas numa convenção internacional sobre os direitos dos refugiados e imigrantes.

O governo mexicano alertou que poderá suspender a cooperação na imigração e com outros programas, caso as relações com os EUA continuem a se deteriorar.

“Nós temos sido excelentes aliados na luta contra os problemas gerados pela imigração, narcóticos”, disse o ministro da economia mexicano, Ildefonso Guajardo. “Caso chegue ao ponto que as coisas se tornem tão mal administradas no relacionamento, os incentivos para a população mexicana continuar cooperando com coisas que são o centro da segurança nacional dos EUA diminuirão”.