Miami se junta a Trump no ataque às cidades santuários

O Prefeito Carlos Gimenez alegou temer o corte de verba federal aos municípios que protegerem os imigrantes indocumentados

Uma das maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos acatou o pedido do Presidente Donald Trump para acabar com as cidades santuários. O prefeito do Condado de Miami-Dade, Carlos Gimenez, determinou que as penitenciárias na região acatem os pedidos feitos pelas autoridades migratórias.

Carlos alegou que tomou a decisão devido ao receio de que o decreto de lei assinado por Trump corte a verba federal das cidades santuários, segundo o jornal Miami Herald.

“Devido à ordem executiva, eu determino que vocês e seus funcionários acatem todos os pedidos de detenção feitos pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS)”, escreveu Gimenez ao administrador das penitenciárias.

O Condado de Miami-Dade, com uma população de 2.9 milhões de habitantes, nunca se considerou oficialmente uma “cidade santuário”, embora já tenha seguido políticas similares praticadas em outras cidades, como se recusar a manter detidos indivíduos a pedido das autoridades migratórias.

Carlos é republicano e compareceu à cerimônia de posse de Trump em Washington-DC, embora tenha dito que votou na adversária Hillary Clinton.

. Na direção oposta:

Uma hora depois que Trump discursou no Departamento de Segurança Nacional (DHS), senadores estaduais democratas realizaram uma coletiva de imprensa em Sacramento (CA) anunciando que estavam preparados para levar a briga a favor das cidades santuário aos tribunais. No início de janeiro, a legislatura estadual contratou o antigo procurador público, Eric H. Holder, para representa-la em qualquer disputa judicial contra a Casa Branca. Os legisladores disseram que o decreto de Trump violou a 10ª Emenda Constitucional ao forçar os governos locais a praticarem leis federais.

“Tratam-se de diretrizes nojentas e maldosas que somente instilará medo nos corações de milhões de pessoas que pagam impostos, contribuem para a economia e o nosso estilo de vida”, disse Kevin de Leon, líder democrata no Senado Estadual.

Conforme algumas definições, todo o estado da Califórnia é um estado santuário. A lei aprovada em 2014 proíbe que as penitenciárias locais mantenham detidos os imigrantes por tempo mais longo que o determinado pelas leis criminais, com exceção de crimes violentos e graves. Além disso, a maioria dos condados no estado proíbe a detenção de imigrantes por períodos mais longos que a sentença, caso os agentes de imigração não possuam uma ordem judicial. Um projeto de lei que navega pela legislatura expandiria a lei vigente ao proibir que todo o estado e os órgãos de segurança municipais atendam os pedidos das autoridades migratórias.

Os prefeitos de San Francisco, San José, Oakland e Berkeley divulgaram em conjunto um comunicado prometendo manter as políticas vigentes. O Prefeito Eric Garcetti, de Los Angeles (CA), que há muito tempo tem evitado usar o termo cidade santuário, disse que o Departamento de Polícia manterá a política de 40 anos de investigar o status migratório das pessoas e prendê-las se estiverem irregularmente nos EUA.