Milena Ramone & Cecília Sampaio trazem a “Sofrência” a Newark

Conhecidas como as “Rainhas da Sofrência”, as artistas cantarão aos seus maiores sucessos do estilo musical

No sábado (25), a partir das 10 horas, as mulheres poderão curtir o show das cantoras Milena Ramone & Cecília Sampaio, as rainhas da “Sofrência”, no restaurante Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em, Newark. Essa é uma excelente oportunidade de homens e mulheres reviverem, de forma romântica, as dores e alegrias causadas pelo amor, pois, quem nunca sofreu por amor, que atire a primeira pedra.

O baiano Pablo, natural da Candeias, tornou-se o rei da sofrência. Ele mesmo não sabe dizer como isso aconteceu. “Está em alta, né? O arrocha acabou virando a sofrência. As minhas canções falam daquele amor partido e as pessoas que amam e sofrem por amor se identificam. Aí ficam naquela sofrência (risos)”, afirmou o cantor ao jornal Correio.

A origem do termo é incerta. No entanto, a palavra nada mais é do que uma nova nomenclatura para chamar o que antes era conhecido como “dor de cotovelo”. No mundo da música, ela denomina as canções que tratam de um amor não correspondido ou uma decepção amorosa. O significado de “sofrência” deve ser buscado na origem da palavra, que, nada mais é, do que a fusão de duas outras: “sofrimento” e “carência”. Na verdade, a sofrência é um neologismo que é largamente utilizado em música sertaneja.

Esse estilo de música teve representantes como Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Zezé de Camargo e Luciano, João Mineiro e Marciano, entre muitos outros. Em meados dos anos noventa, esse estilo passou a ser considerado como brega e caiu em desuso. Assim, o sucesso do cantor Pablo rompeu as fronteiras do Nordeste e se espalhou por todo o país, consolidando a sofrência como um estilo de música bastante popular novamente.

Milena Ramone & Cecília Sampaio se apresentarão no salão Ciano Silvino, onde já passaram grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB) para se apresentarem ao público em New Jersey. Estiveram vários artistas de renome, como Lula Barbosa, Léo Maia, Jorge Vercillo, Paulinho Pedra Azul, Celso Adolfo, Guilherme Arantes, Flávio Venturini, Léo Nascimento e as bandas Arriba Saia, Bonde do Forró, entre outros. As apresentações são no estilo “pocket show”, respeitando as dimensões do salão.

O restaurante Delícias de Minas fica localizado na 168 McWorther St., no bairro do Ironbound, em Newark. Informações e reservas de ingressos através do tel.: (973) 589-1920.