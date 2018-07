Milionário, “adestrador de cães” cruzou a fronteira dos EUA com US$ 100

O mexicano César Millan entrou clandestinamente no país com apenas US$ 100 escondido numa das meias

O treinador de cães César Millan conquistou o “Sonho Americano”. O mexicano cruzou a fronteira com os EUA há quase 3 décadas com somente US$ 100 escondidos na meia e o desejo de ser “o maior treinador de cães do mundo”.

“Quando eu tinha 21 anos de idade, em 23 de dezembro, eu fui até a minha mãe e falei, ‘mãe, estou indo embora”, recordou César, de 48 anos.

Ela imaginou para onde ele iria tão próximo dos feriados de final de ano e Millan respondeu, “eu estou indo para a América. Eu tenho que fazê-lo agora mesmo”.

“Então, meu pai economizou US$ 100 e deu para mim. Ele colocou numa das minhas meias e isso era tudo o que eu tinha”, relatou o famoso treinador de animais. “Eu peguei um ônibus. Isso demorou como dois dias para chegar lá (fronteira)”.

César disse que ficou com medo quando finalmente chegou à fronteira e encontrou pessoas prontas para tirar vantagem do desespero dele. Ele lembra-se de indivíduos que estavam prontos para matá-lo e vender os órgãos. “É mais provável morrer do que pular”, disse ele com relação a cruzar a fronteira. “Não é fácil. Eu tenho respeito por isso. Eu sei que ultrapassei o limite e a regra, mas foi por um sonho”.

Após ter sido detido várias vezes, Millan finalmente cruzou a fronteira e acabou conhecendo uma pessoa que o ajudou. “O indivíduo disse para mim, ‘eu vou cobrá-lo US$ 100”, comentou. “Isso era tudo o que eu tinha. Isso é um sinal”.

César disse que confiou no homem, que disser conhecer o caminho. Ele conhecia todos os obstáculos em potencial, incluindo quando os patrulheiros mudavam de turno. “finalmente, nós cruzamos e chegamos a um posto de gasolina. O cara diz, ‘eu vou conseguir um taxi para você e esse taxi vai leva-lo a San Diego”, nesse ponto, Millan já não tinha mais dinheiro. Felizmente, o estranho deu um desconto a ele e pagou US$ 20 ao motorista do taxi, mantendo os US$ 80 restantes como pagamento.

Uma vez que chegou no sul da Califórnia, César começou imediatamente a procurar trabalho. A estrela do reality-TV detalhou que procurou nas páginas amarelas e telefonou para canis. “Eu sabia que tinha que começar de baixo e limpar canis não é um problema. Esses são os trabalhos que nós imigrantes conseguimos”.

Entretanto, as coisas não ficaram muito tempo no baixo. Rapidamente, ele iniciou um negócio de acompanhante de cachorros no bairro de Inglewood em Los Angeles (CA). Ele conquistou fama e um artigo no jornal Los Angeles Times fez com que o negócio dele explodisse. Em 2009, ele tornou cidadão americano naturalizado.

Ele também agradeceu à atriz Jada Pinkett Smith, quem ele conhece há 28 anos, por ajudá-lo na jornada. Ele disse à ela um dia que gostaria de ter o seu próprio programa de televisão, massa que o inglês dele era limitado. Então, num gesto de gentileza, ela contratou um tutor para ele.