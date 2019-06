Militar que agia como “mula” em voo de Bolsonaro divide cela de 18 m2

Manoel Silva Rodrigues, de 38 anos, é acusado de transportar 39 quilos de cocaína durante a viagem para o encontro de líderes do G20, no Japão

O Sargento da Aeronáutica, Manoel Silva Rodrigues, de 38 anos, fazia parte da comitiva do Presidente Jair Bolsonaro na viagem a Osaka, Japão, para o encontro de líderes do G20. A aeronave pousou na cidade de Sevilha, Espanha, para abastecer e, enquanto isso, agentes da Alfândega descobriram 37 pacotes de cocaína, totalizando 39 quilos, em 3 bolsas levadas por Rodrigues. Imediatamente, ele foi preso pelas autoridades locais sob a acusação de tráfico de drogas.

Bolsonaro, que havia prometido tolerância zero contra o tráfico de drogas rampantes no Brasil, reagiu no Twitter o incidente internacional embaraçoso. “Eu exijo investigação imediata e punição severa para a pessoa responsável pelo narcótico encontrado no avião (da Força Aérea Brasileira). Nós não toleraremos desrespeito ao nosso país!” Diz a postagem.

“Existem cerca de 300 mil homens e mulheres nas forças armadas que são treinados para manter os princípios mais altos de ética e moralidade”, acrescentou o líder de extrema direita, que está agendado para se encontrar com o Presidente Donald Trump na sexta-feira (28). “Caso seja provado que o aeronauta cometeu o crime, ele será julgado e condenado conforme a lei”.

Rodrigues foi mantido na Espanha e voo continuou rumo ao destino. Ele compartilha com outro preso uma cela de 18 m2, sem televisão. A penitenciária abriga 1.300 detentos e entre os famosos está a cantora espanhola Isabel Pantoja, condenada a 2 anos de reclusão por fraude fiscal.

“Obviamente, em virtude da quantidade de droga que ele estava carregando, ele não a comprou na esquina e a trouxe, certo? Ele estava trabalhando como mula (transportador de drogas). Uma mula muito experiente, por falar nisso”, comentou o vice-presidente, Hamilton Mourão, em Brasília-DF.