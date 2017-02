Milwaukee protesta contra xerife que combate imigração ilegal 

David Clarke, do Condado de Milwaukee, planeja inscrever seus agentes no programa federal que confere poder migratório à polícia local

Na segunda-feira (13), um verdadeiro mar de manifestantes caminhou no centro de Milwaukee em direção ao tribunal para protestar contra um plano que concederia à polícia local o poder de atuar como agentes de imigração. Ônibus lotados com membros de cerca de uma dúzia de comunidades, principalmente latinas, em Wisconsin chegaram para juntar-se à manifestação. Pais com filhos em carrinhos, jovens exibindo bandeiras mexicanas e americanas e idosos misturaram-se na multidão, calculada pela polícia entre 10 mil a 20 mil pessoas, seguiram pelas ruas entoando “sim, podemos!”

José Flores, presidente da ONG Vozes de la Frontera, um dos grupos organizadores do protesto, disse temer o plano do Xerife David Clarke, do Condado de Milwaukee, de inscrever seus policiais no programa federal que os permite assumir funções de agentes de imigração.

“Inúmeras pessoas devem ter medo, você sabe. Como muitas famílias nesse condado, há bastantes pessoas trabalhadoras. Eles não são criminosos. Nós não somos criminosos”, disse Flores.

Os ativistas também protestaram contra a posição do Presidente Trump com relação à imigração e seu decreto de lei que permite a deportação de qualquer imigrante indocumentado. “Há muito ódio no país agora com esse novo presidente e nós protestamos contra isso também”, acrescentou Flores.

Os organizadores da passeata convidaram latinos e outras comunidades em todo o estado a fecharem seus estabelecimentos comerciais, não levarem as crianças às escolas e participarem do protesto para impedir que Clarke transforme policiais em agentes de imigração.

Através de um comunicado, Clarke disse que os EUA têm interesse no controle de suas fronteiras, especialmente por motivo de segurança nacional, prevenir a disseminação de doenças contagiosas e “controlar o número de refugiados na nação que sobrecarregariam os serviços públicos limitados da América”.

“Deve haver tolerância zero para aqueles que entram clandestinamente nesse país e estabelecem residência permanente”, disse o xerife.

Agentes de polícia de Milwaukee bloquearam várias esquinas para que os manifestantes caminhassem livremente em direção ao prédio do tribunal.

“A maior força desse país são os seus imigrantes”, disse o diretor executivo do Condado de Milwaukee, Chris Abele, que observou a multidão da varanda do tribunal. “É fácil esquecer o que nos fortalece”. Ele acrescentou que não se trata de um tema democrata ou republicano. “Isso é um tema americano, um tema de cidadania”. Ele questionou onde a cidade de Milwaukee estaria sem os imigrantes alemães que chegaram em multidões no século 19.