Minnesota avança proposta de carteira de motoristas aos indocumentados

Caso a proposta seja aprovada, o estado seria o 13º da nação a conceder o documento, independente do status migratório

Na sexta-feira (5), os legisladores em Minnesota avançaram o projeto de lei que permite que os imigrantes indocumentados apliquem para a carteira de motorista no estado. A decisão acirrou o debate sobre imigração e acesso a benefícios sociais.

“Os imigrantes, documentados ou indocumentados, são moradores em Minnesota. Eles fazem parte das nossas comunidades”, disse o líder da maioria democrata na Câmara dos Deputados Estaduais, Ryan Winkler. “É a hora de nós ajudarmos a acabar com esse estigma de não ter carteira de motorista”.

A votação de 74 a favor e 52 contra, ocorreu depois do debate acirrado de quase 5 horas na Câmara. A proposta agora segue para o Senado Estadual, liderado por republicanos, onde alguns legisladores alegam que ela incentivará a imigração ilegal, fraude nas votações e recompensará pessoas quer burlaram as leis, segundo o jornal Star Tribune of Minneapolis.

O senador estadual republicano, Bill Ingebrigtsen, alegou que o projeto de lei “prejudica os nossos valores atuais”.

“Minnesota não deveria se envolver em incentivar comportamento ilegal e, permitir o acesso aos imigrantes indocumentados e ilegais às carteiras de motorista, é exatamente o que o nosso estado estaria fazendo”, disse Bill.

O líder da maioria no Senado Estadual, Paul Gazelka, considerou “pequena” a possibilidade de aprovação da proposta.

Os apoiadores argumentam que liberar as carteiras aos imigrantes, independente do status migratório, resultará em estradas mais seguras e permitirá que cerca dos 95 mil imigrantes indocumentados que residem no estado vivam e trabalhem com dignidade.

“É uma questão de senso comum”, disse a deputada democrata, Samantha Vang. “Isso ajudará as pessoas a abrir contas bancárias, dirigir com segurança nas estradas a caminho do trabalho, da escola”.

O deputado republicano, Steve Drazkowski (R-Mazeppa), alegou que o projeto de lei está “a um passo para tornar Minnesota num estado santuário”.

Caso a proposta seja aprovada pela legislatura estadual, Minnesota se tornaria o 13º estado nos EUA a emitir carteiras de motorista aos imigrantes indocumentados. Antes de 2003, os imigrantes, documentados ou não, poderiam obter o documento passando num teste de direção e comprando uma apólice de seguro.