Minorias sociais pagam mais por seguro de carro

O estudo examinou as apólices e indenizações concedidas pelas seguradoras na Califórnia, Illinois, Texas e Missouri

Os motoristas que residem em áreas que concentram minorias sociais geralmente pagam mais pelo seguro de automóvel, mesmo que o risco de acidentes seja o mesmo que em outras regiões, revelou um estudo. Além disso, esses motoristas tendem a receber indenizações menores que aqueles que moram em áreas predominantemente brancas, segundo a pesquisa feita pelo website ProPublica.com.

A entidade examinou as apólices e indenizações concedidas na Califórnia, Illinois, Texas e Missouri. Os resultados revelaram que a diferença de preços é mais disparata que deveria ser tendo como base as diferenças de risco. É contra a lei na maioria dos países determinarem tabelas tendo como base fatores discriminatórios, por exemplo, a raça.

Um advogado do Instituto de Informações de Seguros, um grupo que representa inúmeras seguradoras, discordou dos resultados da pesquisa, assim como as empresas contatadas.

A ProPublica.com analisou 100 mil indenizações concedidas durante os períodos de 3 e 5 anos, dependendo do estado. Em Illinois, por exemplo, 33 das 34 seguradoras cobraram pelo menos 10% dos clientes em áreas que concentram minorias sociais do que em áreas onde a maioria dos moradores é branca. As diferenças eram perceptíveis, mas menores nos outros estados analisados.

A entidade definiu códigos postais das minorias sociais como tendo mais de 66% da população formada por não brancos na Califórnia e Texas e mais de 50% em Missouri e Illinois.