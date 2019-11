Missionário brasileiro luta contra o câncer em Missouri

Durante um check-up de rotina, o brasileiro Daniel, morador em Kansas City, Missouri, foi diagnosticado com a doença

Recentemente, o brasileiro Daniel, em missão cristã nos EUA, foi diagnosticado com câncer e, em virtude disso, o internauta Emmanuel Simim iniciou, em 23 de outubro, no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/help-dani-fight-cancer. O objetivo é angariar US$ 10 mil, que serão utilizados para custear o tratamento. Até a tarde de quinta-feira (7), havia sido arrecadados US$ 5.462.

“O Daniel nasceu no Brasil e vive nos EUA há quatro anos como missionário. Seu coração é ver sua geração se apaixonar pelo Senhor e se comprometer com um relacionamento profundo e gratificante com Jesus. Atualmente, ele mora em Kansas City, Missouri, onde atua em uma pequena comunidade de cristãos brasileiros. Ele é um jovem com uma personalidade cativante, cheia de vida e alegria. No início deste ano, durante um check-up de rotina, Daniel foi diagnosticado com câncer. O médico ordenou uma série de tratamentos quimioterápicos agressivos para combater a propagação.

O tratamento está programado para começar em novembro de 2019, mas só começará quando o saldo for pago. Contamos com o apoio financeiro, emocional e espiritual de todos os amigos de Daniel para ajudá-lo a passar por isso! Obrigado por seu amor e apoio. Cada pequena oração e doação conta e contribuem para o objetivo final de ver Daniel completamente curado e sem câncer!” Postou Emmanuel no GoFundMe.com.