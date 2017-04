Missionário R.R. Soares vem a Newark para o “O Dia da Confirmação da Benção”

O evento contará com a presença do missionário R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus no Brasil

No domingo (23), às 2:00 pm, o missionário R.R. Soares, vindo diretamente do Brasil, será o palestrante no encontro “O Dia da Confirmação da Benção”. O evento acontecerá na Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD), na 416 New York Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark.

A IIGD é uma igreja cristã evangélica neopentecostal fundada por Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como Missionário R. R. Soares, em 1980, na cidade do Rio de Janeiro. Presente em mais de 20 países, além do Brasil, possui mais de 2 mil templos em seu total. Sua sede se encontra em São Paulo. A decisão de Romildo Ribeiro Soares em se tornar um pastor evangélico se deu em 1968, após ele ler o livro “Curai Enfermos e Expulsai Demônios”, de T. L. Osborn. Em 1975, junto dele e dos irmãos Samuel e Fidélis Coutinho, fundou o Ministério Cruzada Para o Caminho Eterno. Pouco tempo depois, ajuda a fundar a Igreja Universal do Reino de Deus, em 1977.

R.R. Soares permaneceu na Universal até 1980, quando, no início, conduziu a liderança da igreja, que depois passou para Edir Macedo. Ele decidiu, então, fundar a IIGD. Três dias depois, em 9 de junho de 1980, na Rua Alfredo Dolabela Portela, foi aberto o primeiro templo da denominação, uma sede temporária, depois transferida para a Rua Lauro Neiva, no município de Duque de Caxias (RJ). Com o crescimento do ministério, a igreja se expandiu abrindo templos em todo o Brasil.

A Igreja Internacional da Graça de Deus iniciou seu ministério internacional no final de 2003 nos EUA, em uma pequena sala de hotel em Deerfield Beach (FL). Em 2005, um templo foi adquirido e nos anos seguintes, outros foram inaugurados. Presente atualmente em 11 países, a instituição possui mais de 30 templos fora do Brasil. Na América do Sul, a IIGD está presente na Argentina, Peru e Uruguai. Na Europa, a igreja começou sua atuação em Portugal, Espanha e por último na França. Na América do Norte, além dos EUA, nos estados de Massachusetts, Flórida e New Jersey, também se encontra no México. Na Ásia, a Igreja se instalou no Japão e posteriormente na Índia. Recentemente, na África, houve a última implantação da igreja, na África do Sul.

Mais informações sobre o encontro “O Dia da Confirmação da Benção” podem ser obtidas através do tel.: (973) 332-1412, falar com o Pastor Moisés Peres.