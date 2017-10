Modelo brasileira usou caco de vidro para afastar Weinstein

Julianna de Paula relatou que o produtor teria corrido atrás dela nu no apartamento dele em Nova York

O magnata de Hollywood Harvey Weinstein usou suas conexões no mundo da moda para assediar jovens vulneráveis; incluindo uma que teve que usar um caco de vidro para mantê-lo afastado. Ele, que é casado com a designer Georgina Chapman e já foi o produtor executivo do show de TV “Project Runway”, encontrava com frequência formas de ficar sozinho com as modelos, geralmente jovens e estrangeiras, disseram quase uma dúzia de fontes ao jornal Los Angeles Times.

A modelo brasileira Julianna de Paula relatou um incidente ocorrido há uma década quando ela estava no apartamento de Weinstein em Nova York e foi forçada a beijar outra mulher na frente do produtor. Nu, ele teria corrido atrás da modelo pelo apartamento forçando-a a usar um caco de vidro para mantê-lo afastado, disse ela.

“Ele olhou para mim e começou a rir”, comentou Julianna. “Eu fiquei chocada. Eu simplesmente não conseguia acreditar”.

Aparentemente, Weinstein não demonstrava timidez em seus avanços. A modelo Samantha Panagrosso lembra-se de tê-lo encontrado no Festival de Filmes de Cannes em 2003, quando o produtor de filmes começou a tocar nas pernas dela debaixo d’água na piscina do hotel. Quando ela reclamou, ele simplesmente apontou para outra modelo e começou a contar vantagens.

“Olhe para ela, eu vou com que ela vá ao meu quarto para um teste de cena”, relatou ela, citando Weinstein.

A modelo Zoë Brock disse ao Times que ela teve que se trancar no banheiro de um quarto de hotel para se livrar de Weinstein durante um incidente em 1998 também em Cannes. Ela detalhou que foi parar num quarto de hotel com o produtor nu e exigindo uma massagem.

A porta-voz de Weinstein, Sallie Hoffmeister, disse à imprensa que o patrão dela “nega veemente” as alegações de sexo sem consentimento. Ela alegou que, nos casos envolvendo Brock e Panagrosso, “a recordação delas dos incidentes diferem de Weinstein”.