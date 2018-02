Modelo da Playboy alega ter tido caso com Trump

Karen McDougal disse ter conhecido o Presidente numa festa do programa “The Apprentice”

O Presidente Donald teve um caso amoroso com a antiga Playmate do Ano Karen McDougal, quem ele conheceu numa festa do programa “The Apprentice” em 2006. Na ocasião, ele já era casado com sua esposa atual, Melania, segundo um artigo explosivo publicado na sexta-feira (16) e rico em detalhes até que ponto o magnata teria ido para esconder os supostos casos da imprensa.

McDougal escreveu à mão uma carta de 8 páginas, a qual o amigo dela John Crawford compartilhou com Ronan Farrow, do jornal New Yorker. O texto diz que Trump “gostou imediatamente de mim, continuou conversando comigo, dizendo o quanto eu era bonita e etc”.

“Era tão evidente que um executivo da Playmate Promotions disse: “Uau, ele está dando em cima dee você. Eu acho que você pode ser a próxima esposa dele”, ainda conforme a carta, intitulada: “Donald Trump, a Playboy Model, and a System for Concealing Infidelity” (Donald Trump, uma modelo da Playboy e um sistema para esconder infidelidade, em tradução livre).

Karen disse que inicialmente ficou impressionada com Trump. “Eu estava tão nervosa. Eu estava atraída pela inteligência e charme dele. Um homem tão educado”, escreveu ela. “Nós conversamos por algumas horas, então, aconteceu, nós ficamos nus e fizemos sexo”.

McDougal acrescentou que se surpreendeu quando Trump a ofereceu dinheiro enquanto ela se vestia depois do ato. “Eu olhei para ele (me senti triste). ‘Não, obrigada, eu não esse tipo de garota’. Eu dormi com você porque eu gostei de você e NÃO por dinheiro. Ele me disse: ‘Você é especial”, segundo Farrow.

Ela escreveu que depois da primeira transa deles, ela “se encontrou com eles todas as vezes em que o bilionário estava em LA (Los Angeles)”, para onde ele viajava muito. Trump eventualmente a apresentou aos outros membros da família e a levou às suas residências privadas, incluindo a Trump Tower, onde ele apontou para o quarto de Melania, alegou ela.

“Ele disse-me que ela gostava do espaço dela”, comentou a ex-modelo, “para ler ou ficar sozinha”.

McDougal teria terminado o caso de 9 meses em abril de 2007, segundo o artigo. Através de um comunicado, a Casa Branca negou que Trump tivesse tido um caso amoroso com Karen.