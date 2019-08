Modelo transexual brasileira é 1ª a desfilar na Victoria’s Secret

A cearense Valentina Sampaio, de 22 anos, foi contratada pela fabricante de lingeries

A marca de roupas íntimas Victoria’s Secret contratou a 1ª modelo transexual para desfilar nas passarelas. A notícia foi confirmada pelo agente da brasileira Valentina Sampaio e ela será a primeira mulher publicamente “trans” a juntar-se ao time de modelos top.

Na quinta-feira (1), Valentina postou no Instagram uma imagem dela com o link para a conta da Victória Secret e usando os hashtags: #vspink, #campaign e #diversity. Dias depois, ela postou um vídeo dela com a legenda “nunca pare de sonhar gente” e os hashtags incluindo #staytuned, #vspink e #diversity.

Muitos internautas entenderam que Sampaio havia sido contratada pela marca de lingerie, transformando-a na primeira mulher publicamente “trans” a modelar para a companhia. Na segunda-feira (5), o agente dela, Erio Zanon, confirmou o fato. A brasileira desfilará em meados de agosto para a linha “PINK”.

A modelo da Victoria’s Secret, Laís Ribeiro, também brasileira, postou no Twitter: “A primeira transgênero a ser fotografada pela VS! Isso me faz tão feliz!”

Anteriormente, a Victoria’s Secret foi criticada devido à sua posição com relação à comunidade transgênero. Em 2018, Ed Razek, diretor de marketing da companhia coligada, provocou controvérsia durante uma entrevista à revista Vogue ao dizer que não achava que a marca deveria incluir “transexuais” nos desfiles.

“Por que não? Porque o show é fantasia”, respondeu Razek. “Trata-se de um especial de entretenimento de 42 minutos. Isso é o que ele é”.

O termo “transexuais” é considerado antiquado e ofensivo para muitos na comunidade LGBTQ. Posteriormente, ele desculpou-se pelos comentários num comunicado emitido pela Victoria’s Secret postada no Twitter: “O meu comentário com relação à inclusão de modelos transgêneros no show de moda da Victoria’s Secret foi considerado insensível. Eu peço desculpas”.

“Para deixar claro, nós absolutamente contrataríamos uma modelo transgênero para o show”, concluiu.

A cearense Valentina nasceu numa aldeia de pescadores em Aquiraz. Aos 8 anos de idade, a psicóloga dela logo entendeu que ela era uma transgênero. Com 10 anos, passou a se chamar Valentina. Atualmente, paralelamente ao trabalho de modelo, ela é porta-voz da L’Oréal com Grazi Massafera, Taís Araújo, Juliana Paes, Isabeli Fontana, Emanuela de Paula, Ágathe Moreira e Sophia Abrahão.