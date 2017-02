Moradora de Kearny morre ao cair na estação de metrô do WTC

Jenny Santos retornava para casa em companhia da irmã gêmea quando perdeu o equilíbrio e caiu do alto de uma escada rolante na estação WTC

Na manhã de sábado (11), a instrutora de remo e educação física, Jenny Santos, de 29 anos, moradora na cidade de Kearny, despencou do alto de uma escada rolante no interior da nova estação do World Trade Center, em Manhattan (NY). O trágico incidente ocorreu às 5:30 pm, quando ela e a irmã gêmea retornavam para casa, informou Joseph Pentangelo, porta-voz do Port Authority.

Jenny teria perdido o equilíbrio quando tentava pegar o chapéu da irmã que havia caído. Ela foi levada ao Bellevue Hospital, também em Manhattan, onde faleceu em decorrência dos ferimentos provocados pela queda.

A nova estação, batizada de “The Oculus” e projetada pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, foi construída em substituição ao terminal NJ Path, destruído durante os ataques terroristas ao World Trade Center 11 de setembro de 2001. A estrutura em forma das asas de um pássaro faz ligação com a estação do Path, que liga Nova York a New Jersey, e 11 linhas de metrô.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (13), foi lançada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/in-loving-memory-of-jenny-santos, cujo objetivo é arrecadar US$ 30 mil. A verba angariada é destinada ao pagamento da dívida acumulada durante a universidade e, caso seja perdoada, será doada à “Leukemia and Lymphoma Society” em nome de Santos.

“Embora ela trabalhasse como professora de ginástica, instrutora de remo e mantinha o seu trabalho em meio período na Marshalls (loja de departamentos), a maior preocupação de Jenny era a dívida da universidade. Ao invés de flores, nós sentimos que a Jenny apreciaria mais se a sua maior preocupação fosse resolvida. Nós estamos pedindo doações para ajudar a pagar os empréstimos feitos por ela enquanto estudante. Caso os empréstimos sejam perdoados, o dinheiro será doado a ‘Leukemia e Lymphoma Society’ em memória à Jenny. A Jenny ficará feliz ao saber que esse dinheiro pôde ser doado a uma causa que era tão especial para ela e próxima de casa”, foi postado no GoFundMe.com.

Até a tarde de terça-feira (14), já haviam sido arrecadados US$ 23.750.

Jenny graduou-se no Kearny High School em 2006 e foi membro do time de remo da escola. Ela estudou Educação Física na William Paterson University e tornou-se instrutora na Bergen County Rowing Academy na primavera de 2016.