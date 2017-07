Moro condena Lula a nove anos e meio de prisão

A condenação tem a ver com o caso do triplex em Guarujá

O juiz Sergio Moro condenou nesta quarta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a nove anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A sentença foi dada no processo em que o petista foi acusado pela força-tarefa da Lava-Jato de receber propina da OAS, uma das empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras.

Segundo a denúncia, a OAS pagou R$ 3,7 milhões por meio de entrega e reforma do triplex no Guarujá. Lula nega ser dono do imóvel.

Para que o ex-presidente seja efetivamente preso, no entanto, é necessário que a segunda instância (Tribunal Regional Federal 4) confirme a sentença de condenação.

No caso de armazenamento e transporte do acervo presidencial, ele foi inocentado.

Lula ainda é réu em outras duas ações da Lava-Jato, uma delas ligada à Operação Janus, que trata de contrato no BNDES, e outra da Operação Zelotes, que apura venda de medidas provisórias.

Ainda cabe recurso da decisão de Sérgio Moro.