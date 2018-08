Morre ativista e ex-membro do Centro do Trabalhador Brasileiro

O velório e cremação de Gilvan Barbosa da Silva ocorreu no município de Içara (SC)

No sábado (11), morreu o ativista Gilvan Barbosa da Silva, conhecido na comunidade brasileira de Massachusetts como “Gilvan do PT”, que havia retornado ao Brasil há alguns anos com a esposa, Jane da Silva. Ela divulgou o falecimento do marido na página dela do Facebook.

“Amigos e familiares é com muita tristeza que comunico o falecimento do meu esposo Gilvan Barbosa da Silva, meu companheiro de tantas jornadas. Tu foste primeiro, mas pode ter certeza que um dia nos reencontraremos, (pois) você foi a pessoa que escolhi viver o resto da minha vida! Mas Deus sabe o que faz! Vou sempre ter força na quilo que aprendi com você e acreditei. Local do velório: crematório Milleniun Içara”, postou Jane.

O velório, seguido de cremação, ocorreu no domingo (12) no município de Içara (SC).

Vários amigos postaram mensagens de carinho e pesar nas redes sociais.

“Ele nos antecedeu na volta à Pátria Espiritual. Bênçãos para ele”, postou Anselmo de Oliveira.

“Descanse em paz. Que Deus conforte o Coraçao dos familiares”, postou Alineia Almeida.

“Hoje perdemos um grande amigo, Gilvan Barbosa para os mais íntimos (Xuxu), que Deus te receba como tu mereces meu querido amigo”, postou Cláudio de Oliveira.

“Estamos em pensamento e orações juntos a ti e a todos os que queriam bem o nosso estimado Xuxu. Que Deus possa consolar teu coração neste momento difícil”, postou Gislaine Ferreira Almeida.

Segundo o bloguer Jehozadak Pereira (MundoYes.com), Gilvan foi filiado ao núcleo do Partido dos Trabalhadores (PT) em Boston (MA), um destacado ativista dos direitos dos trabalhadores brasileiros no estado de Massachusetts e há alguns anos atrás voltou ao Brasil. O Centro do Trabalhador Brasileiro lamentou a morte de Gilvan, que fez parte do comitê da entidade.