Morre em Portugal ícone da mídia brasileira em Massachusetts

Marly Domingues, conhecida como “Babi”, administrou durante muitos anos a Fame Magazine

Na madrugada de sábado (25), faleceu durante o sono Marly Domingues, popularmente conhecida como “Babi”, que durante muitos anos administrou uma das revistas brasileiras mais conhecidas nos EUA, a Fame Magazine. O falecimento da brasileira ocorreu no balneário de Cascais, na região oeste de Lisboa, Portugal. Ela mudou-se há pouco tempo para o local, onde fundou a publicação na Europa. As informações são do jornal Brazilian Times.

Babi se tornou bastante conhecida na comunidade brasileira, pois durante vários anos, ao lado do filho, Augusto Neto, administrou a revista que circula em Massachusetts, Flórida, Angola e Europa.

. Campanha beneficente:

Ainda no sábado (25), a filha de Marly, Nicky Bento, moradora em Winchendon (MA), iniciou uma campanha no website GoFundMe.com para as despesas de funeral, velório e traslado do corpo. Ela não detalhou se o corpo será enviado ao Brasil ou os EUA. A campanha: encurtador.com.br/jpGV6, cujo objetivo é arrecadar US$ 5 mil. Até a tarde de terça-feira (28), foram angariados US$ 2.165.

“Nossa querida Marly Domingues, mais conhecida como Babi, amada mãe, avó, bisavó, amiga e companheira nos deixou para estar mais perto de nosso Criador. Pedimos a ajuda de amigos e quem puder ajudar para os trâmites do funeral e memorial. Toda ajuda é bem vinda e agradecemos de coração a todos quem puderem ajudar”, escreveu Nicky na página do GoFundMe.com.

Vários amigos postaram mensagens de carinho e pesar na página da campanha:

“Sempre lembraremos da Babi pela mulher iluminada, determinada, cheia de energia e amor, amada por todas que a conheceram. Brilhará para sempre”, postou Tatiana Zanardi.

“Ela realmente foi uma guerreira, eu tive o prazer de conhecê-la”, postou Valter Vitorino.

“Em memoria à grande guerreira Babi Em nome da família Sanches”, postou Mcdenny Sanches.

“Ela era uma mulher muito trabalhadora e criativa. Ela foi um exemplo de que a idade não impede ninguém de continuar trabalhando. Ela era uma grande amiga”, postou Júlia Pacheco.

Os interessados em colaborar pode entrar no link encurtador.com.br/jpGV6 e fazer uma doação de qualquer valor.