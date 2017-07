Morre José Carlos Pôncio, o Brinquinho

José Carlos Pôncio imigrou para os EUA na década de 80 e foi um dos brasileiros pioneiros no bairro do Ironbound

Na terça-feira (11), a comunidade brasileira na região norte de New Jersey perdeu um dos seus veteranos. José Carlos Pôncio, de 59 anos, natural de Curitiba (PR), faleceu em decorrência de complicações de cirrose hepática. Ele imigrou para os EUA em 1981, fixando residência em Newark, onde trabalhou como engenheiro de som, inclusive durante as comemorações do Dia da Independência do Brasil na cidade. Além disso, ele trabalhou em agências de viagens em Nova York e New Jersey e era popularmente conhecido na comunidade como “Brinquinho”. Ultimamente, ele morava com o filho Christopher Pôncio, em Kearny., e tinha projetos de fundar um jornal.

Segundo Christopher, o pai deixou um irmão, Luiz Fernando Pôncio, que mora em Roselle, o filho mais velho, José Carlos Pôncio Jr., também de Kearny, os netos Christian e Mya Pôncio, moradores na Pensilvânia, os pais, José Francisco e Maria Alexandria Pôncio, e três irmãs, Sandra, Sirlene e Silmara Pôncio, todos residentes em Curitiba (PR).

“Um velho conhecido da comunidade de Newark nos deixou. José Carlos Poncio chegou na primeira remessa de brasileiros na cidade de Newark nos anos 80. Meu pai, conhecido como Carlos, brinquinho ou Poncio participou diretamente na construção da comunidade brasileira nessa cidade. Para quem o conhecia e quiser dar adeus ele será velado amanhã”, postou Christopher em sua página no Facebook.

. Velório:

O velório acontecerá na segunda-feira (17), das 4:00 pm às 8:00 pm, na Thiele-Ried Funeral Home, na 585 Belgrove Drive, em Kearny. Após funeral, o corpo será cremado e as cinzas levadas posteriormente ao Brasil para os pais de José Carlos.

Segundo o obituário da Thiele-Reid, Pôncio imigrou para os EUA em 1981 e residiu em Roselle, Newark e posteriormente Kearny em 1998.