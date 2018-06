Morre jovem brasileiro em Connecticut

Foi iniciada uma campanha beneficente online com o objetivo de angariar US$ 10 mil para as despesas com velório e funeral de Lucas Oliveira

Na manhã de quinta-feira (21), faleceu Lucas de Oliveira, morador em Connecticut. No sábado (23), a internauta Cedilia Silva, de Harker Heights (TX), lançou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/wt4m47-funeral-expenses-and-support; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil para pagar as despesas com velório e funeral. Até a manhã de quinta-feira (28), haviam sido arrecadados US$ 3.785.

“Na manhã de quinta-feira, 21 de junho, um jovem chamado Lucas Oliveira faleceu. Lucas era amigo de muitos, Lucas era filho de dois pais incríveis e Lucas era irmão. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que palavras não podem descrever como sinto muito de ouvir esta notícia trágica. A dor que esta família está sentindo é inimaginável. Então, para a família Oliveira Coutinho gostaríamos de informar que estamos com você, por favor, procure sempre que precisar. Eu pessoalmente lembro que esta família faz parte da igreja Bridgeport Brazilian SDA desde que eu estive lá. Você pode perguntar a qualquer um dos jovens adultos que cresceram ao redor de Lucas que eles te contarão várias histórias de boas lembranças compartilhadas. Ele realmente fará falta.

Agora, depois do que foi dito, como todos podem imaginar, há muitas despesas à frente com o funeral, assim como eles terão que tirar uma folga do trabalho para superar essa trágica perda. Tendo consciência disso, gostaríamos de perguntar se alguém gostaria de doar e ajudar esta família durante um período tão horrível. O dinheiro não é tudo o que eles precisam; por favor, mantenha-os em suas orações, estenda a mão com uma palavra gentil, deixe-os saber que eles não estão sozinhos. Se você deseja doar, por favor, doe aqui, agradecemos por ter tempo para ler isto e por ajudar de qualquer maneira possível”, postou Silva no GoFundMe.com.

Várias pessoas postaram mensagens de carinho e pesar na página do GoFundMe.com:

“Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição, Salmo 46:1 Luquinhas sempre estará no meu coracao. Tia Mirian, tio Celso e Steven, amo muito voces!” Postou Mariangela Martinelli.

“Que nosso Deus dê o conforto e permaneça com todos vocês. Sentimos muito. Odair, Elza e Emilly Nascimento”, postou Elza Nascimento.

“Estamos orando por vocês!!! Nos amamos vocês!!” Postaram Jon e Mariana Edmands.

“Lucas nos te amamos. Descanse em paz”, postou Benildes Coelho.

“Fiquem com Deus primos”, postaram Daniel e Paula.