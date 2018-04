Morre na prisão imigrante sob a custódia do ICE

Gourgen Mirimanian é o 4º imigrante preso que morreu sob a custódia no ano fiscal de 2018

Na manhã de terça-feira (17), um imigrante armênio morreu sob a custódia do Departamento de Imigração (ICE) no Texas Health Huguley Hospital (THHH), em Forth Worth (TX). Uma autópsia foi agendada para que seja determinada a causa do falecimento.

Gourgen Mirimanian, de 54 anos, foi mantido preso pelo ICE no Prairieland Detention Center (PDC) em Alvarado (TX), desde 6 de fevereiro desse ano. Em 10 de abril, funcionários do PDEC encontraram o imigrante inconsciente em sua cela. Imediatamente, a equipe médica de plantão realizou massagem cardíaca (CPR) e contatou o serviço médico de emergência (EMS). Os paramédicos transportaram Mirimanian ao THHH, onde a equipe médica de plantão o declarou morto às 9:12 da manhã.

Ele entrou nos EUA em 28 de abril de 1994, em Los Angeles (CA), portanto um visto temporário de turista. Em 30 de julho de 2013, a Corte Distrital do Distrito Sul de Nova York o condenou por extorsão, um crime grave, e, então, sentenciado a 5 anos de prisão. Em 12 de dezembro de 2017, agentes do ICE descobriram Mirimanian numa penitenciária em Forth Worth e emitiram uma ordem de detenção em nome dele. Em 6 de fevereiro desse ano, a penitenciária passou a custódia do imigrante ao ICE decorrente da ordem de detenção.

Tendo como base a condenação por extorsão, em 6 de março de 2018, um juiz de imigração ordenou que Mirimanian fosse deportado para a Armênia. Na ocasião, ele e o ICE decidiram não apelar a decisão judicial.

Consistente com o protocolo do ICE, as autoridades de saúde e segurança foram notificadas do falecimento, assim como o Departamento de Segurança Nacional (DHS), o Escritório do Inspetor Geral e o Escritório de Responsabilidade do ICE. Além disso, o órgão contatou a Embaixada da Armênia, assim como os parentes mais próximos. Mirimanian é o 4º detento a morrer sob a custódia do ICE no ano fiscal de 2018, que começou em 1 de outubro de 2017.