Morte de filho de capitão dos bombeiros reacende debate migratório

Franco Cambrany Francisco Eduardo é acusado de homicídio criminoso por negligência e dirigir sem carteira de motorista ou seguro

O falecimento de Pierce Corcoran, de 22 anos, levou à cidade de Knoxville (TN) o debate acirrado sobre a imigração clandestina e a necessidade da construção de um muro na fronteira. O jovem é filho do capitão do Corpo de Bombeiro de Knoxville, D.J. Corcoran, que também atua como porta-voz do órgão.

O imigrante Franco Cambrany Francisco Eduardo, de 44 anos, morador em Oak Ridge, foi preso pelo envolvimento no acidente automobilístico que matou o jovem, graduado pela Grace Christian Academy no início dessa semana. A polícia detalhou que Franco ziguezagueou em direção ao tráfego oposto na Chapman Highway, matando Corcoran no sábado (29). Ele foi acusado de homicídio criminoso por negligência e dirigir sem carteira de motorista ou seguro.

Eduardo foi liberado da Penitenciária do Condado de Knox e entregue ao Departamento de Imigração (ICE), na manhã de sexta-feira (4). Devido à paralização orçamental do governo, os representantes do ICE não retornaram às ligações telefônicas que questionaram o status migratório do detento nos EUA. A porta-voz do escritório do xerife do Condado de Knox, Kimberly Glenn, não comentou o caso, na quinta-feira (3).

O réu participou de uma audiência através de teleconferência, gravada na Penitenciária do Condado de Knox. A audiência preliminar está agendada para a quinta-feira (10), mas poderá ser alterada depois da transferência dele para a custódia federal. Ele não possui antecedentes criminais conforme os arquivos nos condados de Knox e Anderson.

O chefe do Corpo de Bombeiros, Mark Wilbanks, informou que D.J. Corcoran continua afastado do trabalho por tempo indefinido. “Ele quer que as pessoas saibam que a Chapman Highway é uma rodovia perigosa”, disse Wilbanks. “As pessoas devem diminuir a velocidade, não enviem mensagens de texto enquanto dirigem e executem técnicas de segurança na Chapman Highway”.

Bridget Johnson, secretária do Corpo de Bombeiros de Knoxville, postou no Facebook em resposta ao artigo publicado no jornal News Sentinel sobre a prisão de Eduardo: “Eles nunca morrem, somente matam os outros. Ele (a vítima) ainda estaria conosco se o ilegal estivesse no país dele. Esse muro já passou da hora de ser construído”.

Nem todas as mensagens postadas nas redes sociais tiveram cunho político. Muitos comentários pediram orações para a família Corcoran.

“Acidentes acontecem, por qualquer um a qualquer um”, postou Alexander De La Espriella no Facebook.

“O Pierce não gostaria que isso se transformasse em debate político. Eu gostaria que isso parasse”, postou Matt Huckaba no Twitter.