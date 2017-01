Morte de pássaros é mistério para especialistas em NJ

A “chuva” de aves mortas preocupou as autoridades de saúde e meio-ambiente em New Jersey

Especialistas continuam os testes para descobrirem o que matou 200 pássaros selvagens na cidade de Stow Creek Township, segundo o Departamento de Proteção Ambiental (DEP). As aves mortas foram encontradas em novembro do ano passado nas imediações da Frank Davis Road. Os testes continuam, mas a suspeita é que eles tenham sido envenenados por imidacloprid, um inseticida utilizado pelos fazendeiros durante o período de semeação.

“Para confirmar cientificamente, nós enviamos espécies, espécies adicionais, para serem testadas com o pesticida”, disse Larry Hajna, porta-voz do DEP.

Em 2 de novembro do ano passado, entre 12 a 18 pássaros, a maioria pássaros pretos da asa vermelha (red-winged balckbirds) foram encontrados na área rural do Condado de Cumberland. Mais pássaros foram encontrados mortos na mesma região, totalizando aproximadamente 200, ao longo do mês.

“Existe a suspeita de envenenamento devido à área e o estilo da mortalidade”, informou o Departamento de Peixes e Vida Selvagem de New Jersey.

Os pássaros foram avistados se alimentando nas fazendas vizinhas e, quando aproximados, demoravam a voar. Uma vez na área, eles foram vistos caindo do céu em pleno voo. As autoridades realizaram necropsias nas aves mortas e descobriram hemorragia interna e trauma causados quando os pássaros chocaram-se contra o solo.

Apesar de não ter havido evidência de envenenamento químico na ocasião, um fazendeiro utilizou fungicidas e pesticidas, incluindo o imidacloprid.

“Todos deveriam ficar preocupados com as consequências de centenas de pássaros caindo do céu”, disse Jane Galetto, do grupo Cidadãos Unidos na Proteção do Rio Maurice e seus Tributários.