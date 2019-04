Motel 6 pagará US$ 12 milhões por “entregar” hóspedes ao ICE

Entre 2015 e 2017, os funcionários da companhia compartilharam as informações de cerca de 80 mil hóspedes com as autoridades migratórias

A rede Motel 6 concordou em pagar US$ 12 milhões de indenização em decorrência de uma ação judicial apresentada no estado de Washington depois que várias filiais compartilharem as informações de milhares de hóspedes com os agentes do Departamento de Imigração (ICE). Na quinta-feira (4), o Procurador Geral de Justiça Bob Ferguson disse que o Motel 6 entregou as informações de aproximadamente 80 mil hóspedes no estado entre 2015 e 2017. Isso levou à investigações focalizadas em nomes que soam latinos, segundo Ferguson. Ele detalhou que muitos hóspedes foram submetidos a interrogatórios, detidos e deportados como resultado da entrega das informações. Esse é o segundo acordo feito na justiça pela empresa nos últimos meses.

Além disso, a Motel 6 assinou um acordo de compromisso de não mais compartilhar as informações dos hóspedes sem uma ordem judicial em todas as suas filiais nos EUA, uma prática que a companhia já suspendeu.

“As ações do Motel 6 despedaçaram famílias e violaram os direitos de privacidade de milhares de moradores em Washington”, disse Ferguson através de um comunicado. “A nossa decisão responsabiliza o Motel 6 por entregar ilegalmente as informações dos hóspedes sem ordem judicial”.

A companhia detalhou que “continua a cumprir sua política de privacidade com relação à clientela, a qual proíbe compartilhar as informações dos clientes exceto nos casos em que sejam emitidas ordens judiciais ou as autoridades locais de segurança solicitem as informações”.

A companhia também implantou um sistema de controle adicional que administra os casos nos quais esses pedidos judiciais são feitos.

O jornal Phoenix News Times denunciou a prática em setembro de 2017, quando a repórter Antônia Farzan investigou 2 filiais do Motel 6 em Phoenix. “Nós recebermos a denúncia de que isso estava acontecendo, então, começamos a conversar com advogados de imigração e realmente ouvimos das pessoas que era uma prática comum”, relatou ela. “Eles (advogados) não sabiam exatamente o que estava por trás disso, mas continuavam a ver as pessoas serem detidas no Motel 6”.

Poucos meses depois, o estado de Washington acionou judicialmente a companhia, alegando que funcionários de 7 filiais na área de Puget Sound violaram a lei de proteção à privacidade dos consumidores quando eles compartilharam as informações. Ferguson frisou que, entre 2015 e 2017, os motéis compartilharam listas de hóspedes inteiras com as autoridades migratórias.

“Conforme interrogatórios envolvendo esses funcionários, os agentes do ICE circulavam os nomes que soavam latinos e os vasculhavam através de um banco de dados, posteriormente, detendo os hóspedes”, concluiu o Procurador de Justiça.