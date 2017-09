Motel 6 proíbe funcionários de contatar o ICE

Entre fevereiro e agosto, agentes prenderam 20 hóspedes em 2 filiais

A administração do Motel 6 proíbe agora que as listas diárias de hóspedes sejam compartilhadas com o Departamento de Imigração (ICE), depois que imprensa divulgou que os funcionários da companhia estavam denunciando indocumentados às autoridades. Papéis apresentados no tribunal e obtidos pelo jornal Phoenix News Times revelaram que os agentes do ICE realizaram pelo menos 20 detenções em duas filiais do Motel 6 em vizinhanças com massiva presença latina, entre fevereiro e agosto.

Apesar de a decisão da Corte Suprema de 2015 proibir que as prefeituras obtenham listas de hóspedes sem um pedido judicial, não é crime se os funcionários oferecerem voluntariamente a informação.

“Seguindo adiante para fazer com que isso não ocorra novamente, nós estaremos emitindo uma diretriz para todas as nossas mais de 1.400 filiais em todo o mundo, deixando claro que eles (funcionários) estão proibidos de prover voluntariamente listas de hóspedes ao ICE”, disse o comunicado emitido pelo porta-voz do Motel 6, Jillian Perera, na quinta-feira (14).

A gerência da empresa acrescentou que será feita uma revisão ampla das diretrizes para que seja iniciado “um engajamento maior com as autoridades, mas de forma que seja respeitoso com os direitos dos hóspedes”.