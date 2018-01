Motel é processado por passar informações de cliente ao ICE

Durante menos de 2 anos, o Motel 6 teria compartilhado mais de 9 mil dados de clientes em Washington

Uma rede de motel está sendo acusada de ter entregado a agentes de imigração listas com nomes e informações pessoais de milhares de hóspedes, segundo a ação judicial apresentada contra a companhia. O Promotor Público Geral de Washington Bob Ferguson processou o Motel 6 por supostamente ter instruído seus funcionários a proverem informações dos clientes ao Departamento de Imigração (ICE), incluindo nomes, datas de nascimento e números das carteiras de motorista. Essas informações foram então utilizadas para prender ou deter os hóspedes, conforme a ação apresentada junto a Corte Superior do Condado de King.

Ainda conforme ao processo, o compartilhamento de informações era uma prática incluída no treinamento dos novos funcionários. Os trabalhadores eram instruídos a entregarem os registros dos clientes aos agentes do ICE, mesmo que eles não tivessem que apresentar um motivo plausível ou mandado de busca, permitindo que eles “identificassem e focalizassem em clientes de acordo com a nacionalidade”.

“Os funcionários viram os agentes identificarem os clientes conforme os interesses do ICE, incluindo fazendo um círculo em volta do nome de 20 hóspedes com nomes latinos”, diz o processo. O compartilhamento de informações ocorreram diariamente e, durante o período de menos de 2 anos, o Motel 6 teria passado mais de 9 mil dados de clientes no estado de Washington.

No início de 2017, o Motel 6 foi duramente criticado quando uma investigação realizada pelo jornal Phoenix New Times revelou que motéis no Arizona estava compartilhando os dados dos hóspedes com o ICE. Através de um comunicado respondendo a ação judicial iniciada por Ferguson, o Motel 6 alegou que havia suspendido a prática.