Motociclistas brasileiros realizam campanha de agasalhos em Newark

Os agasalhos recolhidos durante a campanha, que já ocorre há 10 anos, foram entregues ao Hospital Universitário (UMDNJ)

No domingo (16), dezenas de motociclistas membros dos clubes Indian Knights, Dusk Riders e Over The Road realizaram uma campanha de recolhimento de agasalhos e entregaram ao Hospital Universitário (UMDNJ) e uma ONG na Monroe St., no bairro do Ironbound, em Newark. Aproximadamente, 50 motociclistas participaram da campanha, que já é realizada há aproximadamente 10 anos e também conta com a participação de brasileiros.

. Mais campanhas:

O NJ Transit está celebrando a estação doando e distribuindo brinquedos e agasalhos aos necessitados em todo o Estado Jardim. “Os funcionários do NJ Transit estão comprometidos em fazer a diferença nas comunidades onde nós e os nossos clientes vivemos, trabalhamos, viajamos nos trens e ônibus”, disse Kevin Corbett, diretor executivo do NJ Transit. “Essas campanhas anuais de brinquedos e agasalhos são uma forma de nós fazermos a estação mais prazerosa e festiva para os residentes carentes em New Jersey”.

Os funcionários do NJ Transit doaram brinquedos em dezenas de pontos de coleta nas instalações da empresa espalhadas pelo estado totalizando mais de 250 brinquedos novos e embrulhados para presente. Além disso, os funcionários também doaram 292 agasalhos novos e usados para serem distribuídos quando as temperaturas baixarem mais.

Durante os últimos anos, os funcionários do NJ Transit já contribuíram com milhares de brinquedos distribuídos entre as ONGS comunitárias nas regiões sul e norte de New Jersey. Este ano, os brinquedos serão doados a ONG Prevent Child Abuse – New Jersey (PCA-NJ), uma instituição de caridade de âmbito estadual que incentiva infâncias felizes, criação positiva e crescimento infantil saudável.

A NJ CARES Coat Drive é uma campanha estadual anual que coleta e distribui milhares der agasalhos aos residentes em New Jersey que precisam, mas não podem comprar casacos de inverno.

O NJ Transit é o maior sistema de transporte público estadual dos EUA realizando mais de 944 mil viagens semanais em 251 rotas de ônibus, 3 linhas de trens leves, 12 linhas de trens de passageiros e através do Access Link. Ele é o 3º maior sistema de trânsito do país com 165 estações, 62 estações de trens leves e mais de 19 mil paradas de ônibus ligando os principais centros urbanos em New Jersey, Nova York e Filadélfia.