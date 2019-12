Motorista assume que atropelou jovem latina em ataque racista

Nicole Marie Poole Franklin, de 42 anos, admitiu ter atropelado intencionalmente Natalia Miranda, de 14 anos, em Clive, Iowa

Uma americana residente em Des Moines, Iowa, foi acusada de tentativa de assassinato depois de dizer à polícia que intencionalmente atropelou uma menina de 14 anos porque acreditava que a adolescente era mexicana, informaram as autoridades na sexta-feira (20). Natalia Miranda sofreu uma contusão e hematomas graves no ataque, mas espera-se uma recuperação completa.

O chefe da polícia da cidade de Clive, Mike Venema, disse durante uma entrevista coletiva que Nicole Marie Poole Franklin, de 42 anos, admitiu ter subido com o jipe dela na calçada, na segunda-feira (9), num subúrbio de Des Moines e atropelar o adolescente. A vítima estava caminhando rumo à escola para assistir a um jogo de basquete. A motorista, então, fugiu do local.

Nicole fez várias declarações depreciativas sobre os latinos durante o interrogatório policial, no qual admitiu ter atropelado intencionalmente a adolescente, relataram as autoridades.

“Quero dizer, nos termos mais fortes possíveis, que não há lugar em nossa comunidade para esse tipo de ódio ou violência”, disse Venema.

Natalia ficou internada por 2 dias.

“Não me lembro do impacto”, disse o adolescente à emissora de TV Des Moines KCCI poucos dias após o acidente. “Só me lembro do carro vindo em minha direção”.

Nicole já estava presa em decorrência de uma acusação de agressão física separada quando a polícia a interrogou sobre o atropelamento. No caso da primeira agressão, que também ocorreu na segunda-feira (9), ela é acusada de fazer comentários racistas a um funcionário e clientes de uma loja de conveniência em West Des Moines e de jogar itens no funcionário.