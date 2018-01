Motorista bêbado provoca caos no túnel Holland

A polícia encontrou Robert D. Tume Ponce dormindo atrás do volante

Um motorista de uma caminhonete bêbado dormiu atrás do volante, provocando engarrafamento na saída do túnel Holland no sentido New Jersey, informou a polícia no domingo (14). No sábado (13), Robert D. Tume Ponce, morador em East Orange, cochilou e provocou o engarrafamento às duas horas da madrugada, no cruzamento das ruas Grove e 14th, em Jersey City.

Durante a investigação na origem do engarrafamento, o agente Christopher Hooper, do Port Authority, encontrou Ponce, de 48 anos, dormindo atrás do volante do Ford Explorer 2003 com o motor ligado, na marcha e uma garrafa de vinho aberta no piso do lado do passageiro, detalharam as autoridades.

O motorista não passou no teste do bafômetro e tinha no sangue o dobro do limite legal de álcool, informou a polícia.

Ponce foi acusado de dirigir intoxicado (DWI), portar bebida alcóolica aberta, provocar retenção no trânsito e criar o risco de acidente.