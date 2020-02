Motorista com carteira falsa tenta contrabandear 26 imigrantes

O motorista de 32 anos foi identificado como cidadão mexicano que estava ilegalmente nos EUA

Um imigrante indocumentado que dirigia com uma carteira de motorista falsa foi preso tentando contrabandear 26 outros migrantes para os EUA na parte de trás de seu caminhão, informaram oficiais da Patrulha da Fronteira (CBP). Um cão treinado farejou os imigrantes escondidos na carroceria do veículo vindo do México pela fronteira do Setor El Sentro no sul da Califórnia, na quarta-feira passada (12), segundo um comunicado.

Os 26 imigrantes, incluindo 2 jovens, foram encontrados trancados dentro da carroceria, sem segurança, naquilo que a patrulheira Gloria Chávez considerou condições “potencialmente fatais”.

O motorista de 32 anos foi identificado como cidadão mexicano que estava ilegalmente nos EUA e usava uma carteira de motorista falsa da Califórnia. Ele foi preso junto com as 26 pessoas em seu trailer, disseram agentes.

“Esta quadrilha de contrabando não levava em consideração a segurança das pessoas que estavam transportando”, afirmou Chávez.

Os passageiros tinham entre 16 e 56 anos, detalhou o agente da Patrulha da Fronteira Carlos Pitones ao jornal Los Angeles Times.

“O motorista enfrentará processos criminais e os imigrantes contrabandeados serão processados caso a caso”, disse Pitones ao jornal.