Motorista contratado da Amazon roubava pacotes já entregues

O suspeito entregava as encomendas e pegava outras já deixadas pela UPS e USPS

William Tindall III, de 25 anos, entregava encomendas para a Amazon quando resolveu roubar as entregas feitas por outros motoristas nas residências em Keansburg e Metuchen semana passada, informaram as autoridades. O motorista, morador em Jersey City, foi preso no sábado (15) e acusado de roubo, detalhou o chefe do Departamento de Polícia de Metuchen, David Irizarry.

Empregado pela Last Mile Delivery, uma empresa com sede em Elizabeth e contratada da Amazon, William foi filmado pela câmera de segurança instalada numa casa em Keansburg, na sexta-feira (14), conforme a polícia. Ele deixou um pacote na varanda, retornou ao carro dele e momentos depois voltou à casa e pegou os pacotes entregues pela UPS e o Serviço Postal (USPS). A incidência grande de casos fez com que esses ladrões recebessem o apelido de “Porch Pirates”.

Enquanto a polícia investigava no próximo dia, um funcionário municipal encontrou pacotes abertos numa lata de lixo. Os policiais conversaram então com outro motorista da Last Mile Delivery, assim como o proprietário da companhia, que ajudaram a identificar Tindall.

Além disso, o dono da empresa encontrou outros pacotes roubados no veículo de entregas utilizado por Tindall e os entregou à Polícia de Metuchen.