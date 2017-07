Motorista de tráfico humano fatal tinha carteira suspensa

James Matthew Bradley Jr. alegou não saber que dezenas de indocumentados estavam escondidos na carroceria do caminhão

O motorista do caminhão baú usado no transporte clandestino de pessoas que resultou na morte de 10 imigrantes em San Antônio (TX) teve a carteira de motorista suspensa 3 meses antes do trágico incidente, informaram autoridades na Flórida, na terça-feira (25). James Matthew Bradley Jr., de 60 anos, residente em Clearwater (FL), não apresentou o cartão médico, o qual a lei federal exige que os motoristas comerciais mostrem para provar condições físicas de trafegarem nas estradas. Em decorrência disso, a carteira dele foi suspensa em 12 de abril, detalhou o porta-voz da Florida Department of Highway Safety & Motor Vehicles.

Arquivos estaduais revelam que o cartão médico dele venceu em 15 de março e o motorista não o renovou. O porta-voz frisou que seria ilegal para Bradley ter outra carteira de motorista emitida em estado diferente. Ele, que trabalhava para a Pyle Transportation, é acusado de transportar imigrantes indocumentados visando lucro financeiro e resultando em morte. Caso seja considerado culpado, ele enfrenta a pena de morte.

As autoridades de segurança encontraram 39 pessoas no interior e fora do caminhão no estacionamento de uma filial do Walmart em San Antônio Texas (TX), no domingo (23). As vítimas, a maioria do México e Guatemala, sofreram de excesso de temperatura e desidratação.

Oito homens foram encontrados mortos no interior da carroceria do caminhão e mais dois morreram no hospital, acrescentaram as autoridades. Bradley disse aos investigadores que viu corpos “caídos no piso como peças de carne”. O chefe do Corpo de Bombeiros adiantou que muitas das vítimas sofrerão de “danos cerebrais irreversíveis”.

. Motorista diz que não sabia o que transportava:

O réu disse aos investigadores federais que não tinha noção que dezenas de imigrantes indocumentados estavam escondidos na carroceria do caminhão o qual conduzia. Na segunda-feira (24), Bradley foi acusado de transportar conscientemente imigrantes indocumentados. Ele alegou ter se surpreendido com essas pessoas “espanholas”.

“Bradley afirmou que não sabia qual era a carga”, segundo documentos apresentados no tribunal. Ele estacionou o caminhão no Walmart e foi à loja para urinar, foi quando ouviu ruídos no interior da carroceria, disse aos investigadores. “Bradley disse que abriu as portas e se surpreendeu quando foi atropelado por pessoas “espanholas” e caiu ao chão”.