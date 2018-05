Motorista debocha de veterano asiático e vídeo viraliza na internet

James Ahn postou no Facebook o confronto ocorrido numa rodovia em Fremont (CA)

Uma motorista na cidade de Fremont (CA) foi filmada fazendo gestos e comentários racistas depois de não conseguir ultrapassar outro veículo e as imagens postadas na internet viralizaram. O veterano de guerra James Ahn, compartilhou nas redes sociais o confronto com a mulher, cujo nome a polícia evitou divulgar, conforme a postagem no Facebook, na segunda-feira (21).

“Este não é a p*rra do seu país. Este é o meu país. Isso não é chinês”, disse ela, antes de fazer um gesto ofensivo com as mãos e os olhos. “Chines feio, feio chinês”.

James, natural da Coréia do Sul e norte-americano naturalizado, imigrou para os EUA em 1992, compartilhou a versão dele dos eventos na postagem. “Eu estava dirigindo em Fremont semana passada e esta senhorita iniciou o assédio racial enquanto me ameaçava na estrada somente porque eu não estava dirigindo rápido o suficiente para ela”, escreveu Ahn.

“Após eu mudar de pista, ela continuou dirigindo na direção do meu carro, gesticulando que bateria em mim, cortando na minha frente e fazendo com que eu pisasse forte o freio”, acrescentou.

James é veterano da Força Aérea dos EUA e se alistou em 2012, segundo o jornal Mercury News. Ninguém foi acusado criminalmente devido ao confronto, informaram as autoridades.

“Resumindo, o que aconteceu foi um confronto na estrada, mas não ao ponto que podemos considera-lo crime”, disse a agente de relações públicas, Geneva Bosques. Ela acrescentou que ambos os motoristas foram interrogados.

O que não aparece no vídeo, detalhou Bosques, é que Ahn provocou primeiro a mulher baixando o vidro da janela do carro dele e dizendo-lhe que voltasse ao país dela. No final, nenhum dos dois foram acusados, pois não houveram ameaças.

“Nenhum crime foi determinado. Não houve imprudência ao volante e nenhum crime de ódio”, disse Bosques, embora tenha reconhecido a forma perigosa de que ambos os motoristas conduziram a situação. “Eles tornaram a situação perigosa para todos os outros motoristas próximos a eles”.

A mulher se ofereceu para encontrar pessoalmente com Ahn e fazer as pazes, disse Bosques. Entretanto, o veterano de guerra recusou a proposta. “Ele disse que não quer fazer parte de nada disso”.