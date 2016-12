Motorista do Uber denuncia prostituição de menor

No carro, Keith Ávila ouviu duas mulheres falarem abertamente sobre entregar a passageira adolescente a um “cliente” e, então, receber dinheiro dele

Na segunda-feira (26), para o motorista do Uber, Keith Ávila, de 34 anos, a mudança de turno na cidade de Sacramento (CA) começou como qualquer outra, entretanto, terminou com ele ajudando a salvar uma adolescente de 16 anos do tráfico de menores para fins sexuais. Ele detalhou que pegou 2 mulheres e a menor e as dirigiu ao hotel Holiday Inn na cidade vizinha de Elk Grove. Ainda no carro, Ávila ouviu as mulheres falarem abertamente sobre entregarem a menor a um “cliente” e receberem dinheiro dele. Uma vez que ele as deixou na porta do hotel, ele contatou a polícia.

“A pior coisa que eu pensava que pudesse acontecer quando dirigisse pelo Uber seria pegar passageiros bêbados e lidar com eles”, disse Ávila, que também trabalha como fotógrafo em festas de jovens de 15 anos. “Toda a minha vida, eu pensei que ter pessoas vomitando no carro seria o pior cenário”.

O motorista começou a gravar a cena através do Facebook Live, depois que a polícia chegou. Até a tarde de quinta-feira (29), a sua reação ao ajudar a desbaratar uma quadrilha de tráfico de menores para prostituição já foi vista mais de 119 mil vezes.

O representante do Departamento de Informações Públicas de Elk Grove, Chris Trim, disse ao canal de TV NBC Latino que a polícia prendeu imediatamente Destiny Pettway, de 25 anos, e Maria Westley, de 31 anos, quando chegaram ao local. Os agentes encontraram a vítima de tráfico humano em companhia de Disney Vang, de 20 anos, num quarto do hotel.

As duas mulheres foram acusadas de promover prostituição e gratificação ilícita e a fiança de ambas foi determinada em US$ 500 mil. Vang foi preso sob a acusação de manter relações sexuais com uma menor de idade e foi liberado.

A vítima havia fugido de casa e foi encaminhada a um abrigo até que seus pais ou guardiões fossem localizados e devidamente notificados, informou a polícia. Ironicamente, Ávila havia fotografado uma festa de 15 anos no mesmo hotel no início de 2016.