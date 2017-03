Motorista é condenado por morte de esposa durante “sexo ao volante”

O casal Matthew e Amanda Notebaert voltava de um show e faziam sexo quando o carro em que estavam caiu em um canal

Na quarta-feira (29), Matthew Notebaert, residente no sul da Flórida, chorou ao relatar à juíza Laura Johnson o quanto ele sentia saudades da esposa, Amanda Notebaert. “Eu sinto a falta dela mais que palavras podem expressar”, disse ele.

Laura considerou a morte da mulher de 31 anos um “dos atos mais insensatos e trágicos” que ela já havia visto, antes de condenar o réu a 5 anos de prisão. Matthew e Amanda têm 2 filhos, atualmente com 12 e 3 anos.

O motorista foi preso em março de 2014, depois que o carro em que o casal se encontrava caiu em um canal quando voltava de um show. A cabeça de Amanda chocou-se contra o painel do veículo e o para-brisa e Matthew sofreu ferimentos graves nas pernas. Ela estava sentada no colo do marido no momento do acidente e ambos estavam despidos da cintura para baixo.

A polícia informou que o nível de álcool no sangue do réu era de 0.135, ou seja, muito acima do limite legal de 0.08, além de alto nível de THC; substância detectada no sangue após o consumo de maconha.

Notebaert foi acusado de dirigir intoxicado (DUI) e causar homicídio, homicídio veicular e destruição de propriedade alheia causada por DUI. Em fevereiro, ele assumiu a culpa com relação à acusação de homicídio veicular e dirigir bêbado.

Durante a audiência, na quarta-feira (29), ele explicou que o casal foi a um show musical, um presente do Dia dos Namorados, e que aquela era a primeira diversão da esposa desde que Amanda deu à luz a uma menina. Eles beberam uísque Crown Royal em uma frasqueira durante o espetáculo. A caminho de casa, eles pararam o carro para fazer sexo, acrescentou Matthew na audiência, antes de irem para casa; quando o acidente aconteceu.

A morte da esposa afetou negativamente ambos os lados da família, pois os pais da vítima queriam que Notebaert fosse condenado a pelo menos 10 anos de prisão. Eles também alegaram que Matthew restringiu as visitas aos netos desde que Amanda morreu.

“Você tinha a responsabilidade de levar com segurança sua esposa para casa”, disse Mike Stacey ao genro.