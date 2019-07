Motorista é preso após aceitar emprego de “coiote” postado no Craiglist

Christopher Brian Egbert disse às autoridades que conseguiu o emprego de motorista através do website

Um indivíduo na Califórnia que respondeu a um anúncio postado no Craiglist em busca de um motorista terminou enfrentando acusações federais, pois seus “passageiros” eram na realidade imigrantes indocumentados quer haviam acabado de cruzar clandestinamente a fronteira dos EUA e México. O caso reflete a extensão questão migratória nos EUA e como o combate à imigração clandestina impacta a vida das pessoas.

As autoridades prenderam Christopher Brian Egbert um mês depois que ele tentou fugir da polícia a bordo de um jipe Toyota Prius preto. Na manhã de 2 de junho, um agente da Patrulha da Fronteira (CBP) que monitorava através de câmeras de vigilância, observou 7 pessoas pularem uma cerca que separa os EUA do México, nas proximidades de Calexico West Port of Entry. Cinco deles conseguiram e 2 retornaram para o lado mexicano por razões desconhecidas. Pouco antes das 7 horas da manhã, o agente viu as 5 pessoas entrarem num veículo preto na rodovia Interstate 8. Quando outro agente da CBP tentou parar o veículo, o motorista tentou fugir, dirigindo através de vielas e ruas laterais. Eventualmente, Egbert parou.

Nenhum dos passageiros possuía documentos, então, as autoridades o acusaram de “tráfico de pessoas”, o que se aplica para quem “conscientemente encoraje, induza, ajude, acolhe ou auxilie” outra pessoa a entrar clandestinamente nos EUA. Egbert concordou em conversar com os agentes e alegou que simplesmente efetuava o trabalho que ele conseguiu no Craiglist.

“Egbert disse que desconfiou quando viu a localização no anúncio do Craiglist e notou que não se tratava de uma residência tradicional, mas que decidiu pegar os passageiros de qualquer jeito”, relatam documentos apresentados no tribunal. “Egbert disse que foi informado para deixar os passageiros em Los Angeles (CA)”.

Os passageiros de Egbert disseram aos agentes que pagaram aos “coiotes” entre US$ 6 mil a US$ 7 mil para entrarem nos EUA. Egbert disse não saber quanto ele receberia pelo trabalho no Craiglist.

Egbert foi indiciado em 26 de junho. Nos últimos anos, a fronteira sul dos EUA vem recebendo um fluxo intenso de imigrantes que buscam asilo. A maioria deles foge da violência e condições difíceis na América Central. A política de “tolerância zero” da administração Trump deixou milhares de candidatos a asilo detidos sob a custódia federal, esgotando a capacidade dos centros de detenção.