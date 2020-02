Motorista envolvido em acidente que deixou 4 mortos pode ser brasileiro

A caminhonete de Lucas dos Reis Laurindo chocou-se contra a traseira da van que transportava uma família de visita à Disneylândia, Flórida

Na noite de terça-feira (18), 4 membros de uma mesma família morreram em decorrência de um acidente envolvendo vários veículos no Condado de Oceola (FL). Uma van com 8 ocupantes foi atingida na traseira na State Road 429. A Flórida Highway Patrol informou que Shane Smith, de 43 anos, morador em Whitman (MA), dirigia o Toyota 2020 no sentido sul da rodovia, aproximadamente às 5:30 da tarde, quando diminuiu a velocidade devido à lentidão no tráfego. Entretanto, Lucas dos Reis Laurindo, de 26 anos, morador em Kissimmee (FL), que dirigia uma caminhonete Dodge 2016, não diminuiu a velocidade e chocou-se violentamente contra a traseira da van. As informações foram do canal de TV local CBS 4-WBZ.

O veículo que transportava 8 pessoas da mesma família, capotou e parou de lado devido ao impacto. Os patrulheiros detalharam que Julie Smith, de 41 anos, Scarlett Smith, de 5 anos, e Josephine Fay, de 76 anos, que estavam na van, morreram no local. Eles estavam sentados na última fileira de assentos da van. Já Jackson Smith, de 11 anos, faleceu posteriormente no hospital Arnold Palmer, na quarta-feira (19).

Shane Smith e o resto dos passageiros foram levados a hospitais na área com ferimentos leves. Todos os ocupantes da van estavam usando cinto de segurança, segundo relatório.

Lucas também se chocou contra um Chrysler 2014, dirigido por Randy Ferrell, de 27 anos, morador em Auburndale (FL), e o Nissan 2018, dirigido por Yuju Lee, de 29 anos, morador em Sanford (FL). Ambos os motoristas não se feriram. Laurindo também não se feriu e foi descartado o álcool como um fator. Ele foi indiciado pelo acidente.

O pai, avô e irmãs de 5 e 10 anos das vítimas foram liberados do hospital na noite de terça-feira (18). A menina de 5 anos, Skylar Smith, é irmã gêmea de Scarlett.

Inicialmente, os investigadores disseram que havia somente 7 assentos na van, mas mudaram a versão, na tarde de quarta-feira (19), informando que todos no veículo tinham assentos no momento do acidente. Todas as crianças estudavam no Merry Deb Learning Center em Whitman (MA) e as gêmeas comentaram a viagem à Disneylândia recentemente.

“Eles estavam tão entusiasmados com a viagem”, relatou a diretora da pré-escola, Darlene Staples. “Isso é inimaginável”.

O amigo da família Mike Finn conversou com William Fay, na manhã de quarta-feira (19). “O Sr. Fay nos disse que foi extremamente rápido, eles não acham que alguém tenha sofrido”, disse ele ao canal 4-WBZ. “Isso foi instantâneo”.

Na pequena cidade de Whitman, velas acessas foram postas em todas as varandas em homenagem à família Smith. “As nossas almas estão chorando”, disse Helen Iannone, que lidera a liga juvenil de futebol na qual Jackson jogava. “Isso é simplesmente devastador e há muitas lágrimas nesta cidade agora”.

“É um dia triste aqui em Whitman-Hanson”, disse o superintendente, Jeffrey Szymaniak. “Isso é terrível; realmente é. Eu acho que a família (Smith) deveria estar em nossos pensamentos e orações”.

Todas as escolas no distrito de Whitman-Hanson ativaram suas equipes de controle de crises. Conselheiros estão disponíveis para ajudar os estudantes e funcionários das escolas nos próximos dias e semanas.

“Eles são uma família bonita. Os nossos corações estão partidos e nós faremos o possível para apoiá-los da melhor forma possível”, disse Staple.

O Time de Futebol Juvenil de Whitman está organizando uma vigília em homenagem à família Smith na sexta-feira (21), às 7:00 pm, na escola intermediária.