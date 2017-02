Motorista “fura” pedágio e polícia encontra drogas no veículo

Francisco X. Fritsch tinha 123 violações e devia US$ 7.973 em pedágios não pagos e multas no túnel Holland, em Jersey City

Na manhã de quarta-feira (15), o motorista Francisco X. Fritsch, de 31 anos, morador em Bethpage (NY), foi parado na praça do pedágio do túnel Holland, em Jersey City, quando policiais o viram passar sem pagar, informou Joe Pentangelo, porta-voz do Departamento de Polícia do Port Authority.

Francisco não possuía o aparelho detector de EZ-Pass, mas os agentes encontraram no interior do veículo craque, possível heroína, colher e um cachimbo com resíduos suspeitos de narcóticos no piso do Nissan Sentra 2008, acrescentou o porta-voz.

Os policiais também descobriram que o motorista tinha 123 violações e devia US$ 7.973 em pedágios não pagos e multas, além de 2 mandados de prisão expedidos em Newark.

Ele foi acusado de posse de drogas, posse de material para consumo de drogas, roubo de serviços, não pagamento de fiança e drogas no interior de um veículo, detalhou Pentangelo, frisando que o carro foi rebocado.