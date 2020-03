Motorista que causou acidente com 4 mortos é preso em fuga para o Brasil

Lucas dos Reis Laurindo, de 26 anos, morador na Flórida, pediu para ser liberado pelo ICE e deportado

Documentos apresentados no Tribunal Federal revelaram que o motorista brasileiro, acusado de ter provocado o acidente que matou 4 membros de uma mesma família, pediu para ser liberado da custódia do Departamento de Imigração (ICE) e deportado. O incidente ocorreu em fevereiro, na rodovia SR-429, no Condado de Osceola, Flórida.

O réu Lucas dos Reis Laurindo, de 26 anos, entrou nos EUA com o visto de turista B2 e atualmente está sob a custódia do ICE no Condado de Glades. O promotor de justiça alegou que a petição de liberação do brasileiro deva ser cancelada. As informações são do canal de TV local Spectrum News 13.

Em 18 de fevereiro, uma família residente em Massachusetts viajava numa caminhonete ao longo da rodovia State Road 429, no Condado de Osceola (FL), quando Laurindo não diminuiu a velocidade no horário do rush e chocou-se contra a traseira do veículo. O choque provocou a morte de 4 membros das famílias Fay e Smith, que estavam na caminhonete. Agora, Lucas está pedindo as autoridades para ser liberado e assim retornar ao Brasil.

O acidente resultou nas mortes de Josephine Fay, de 76 anos, Julie Smith, de 41 anos, Scarlett Smith, de 5 anos, e Jaxon Smith, de 11 anos. A família realizava um passeio de férias à Disneylândia.

Os documentos apresentados na Corte indicam que 3 dias depois do incidente ele tentou embarcar num voo no Aeroporto Internacional de Orlando com conexão em Dallas e rumo ao Brasil. Entretanto, ele foi detido por um agente da Patrulha da Fronteira.

“As autoridades migratórias foram autorizadas a prender e deter o peticionário tendo como base as evidências obtidas durante a investigação de que ele trabalhava nos Estados Unidos em violação à sua entrada no país como um visitante B-2 para diversão”, atestam os documentos.

Além disso, os documentos revelaram que Laurindo trabalhava em horário integral, desde dezembro de 2019, na companhia de construção Camcrete LLC. Ele dirigia o caminhão de trabalho na noite da batida. O advogado de imigração Rusten Hurd, com escritório em Orlando (FL), considerou a situação “rara” e que o réu claramente violou as regras do visto.

“O juiz federal terá que decidir se acatará o pedido do réu de liberá-lo ou negar. A minha percepção é baseada na leitura da petição e ele terá muito trabalho em convencer um juiz federal a liberá-lo. É bastante provável que ele terá que comparecer perante um juiz de imigração”, disse Hurd.

O advogado acrescentou que, caso Laurindo tivesse viajado ao Brasil, a extradição aos EUA seria difícil.

“Essencialmente, ele (Lucas) está tentando se livrar do sistema migratório. Ao invés de encarar o juiz de imigração e enfrentar as acusações aqui, ele foi ao tribunal federal para tentar se esquivar. Então, nós veremos o que acontecerá”, acrescentou.

A Patrulha Rodoviária da Flórida disse que a multa por dirigir negligentemente é a acusação mais séria que poderá emitir no momento para o brasileiro, que tenta ser liberado da custódia da imigração.

“Trata-se de uma multa de trânsito com morte. É uma audiência mandatória no tribunal. Um juiz incluirá uma sentença que poderá conter uma multa, suspensão da carteira de motorista”, disse a Tenente Kim Montes.

Montes explicou porque a acusação não é mais grave. “A única possibilidade de agravar a acusação para homicídio veicular ou algo mais sério é se demonstrarmos sinais de negligência na direção, alguém que não possui a carteira de motorista. Então, esta é a acusação mais grave que pode ser feita”, disse ela.

Lucas terá que comparecer novamente ao tribunal na segunda-feira (16).