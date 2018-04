Motorista que trazia indocumentados para os EUA pega prisão perpétua

James Matthew Bradley Jr. foi condenado por participar de tráfico humano que resultou na morte de 10 pessoas

Na sexta-feira (20), o motorista James Matthew Bradley Jr., de 61 anos, morador em Louisville (KY), compareceu perante o Juiz David A. Ezra e foi sentenciado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Além disso, o magistrado determinou que o réu entregasse ao Governo seu caminhão, US$ 5.600 em dinheiro e a pistola calibre 0.38 mm encontrada no interior do veículo.

“Traficar estrangeiros ilegais para o nosso país é um desrespeito às nossas leis e à segurança deles”, disse o Procurador Geral de Justiça Jeff Sessions. “As ações do réu nesse caso levaram à morte agonizante de 10 pessoas. Se não fosse pelas ações dele, elas estariam vivas hoje. Este caso é um aviso do porquê a administração Trump e esse Departamento de Justiça (DOJ) têm renovado o nosso compromisso de cumprir as leis migratórias e é a razão de continuarmos trabalhando para manter a segurança em nossas fronteiras”.

“Eu gostaria de agradecer aos promotores públicos fabulosos responsáveis pelo caso, Christina Playton e Matthew Lathrop, assim como os nossos parceiros no ICE, HSI, CBP, os departamentos de Bombeiros e Polícia de Sam Antônio (TX) e o escritório do xerife do Condado de Bexar por ajudarem na conquista da justiça. Esse caso trágico é mais um alerta de que o Congresso deve acabar com os incentivos que encorajam a imigração ilegal e o tráfico humano em primeiro lugar”, acrescentou Sessions.

Após a sentença, o Procurador Bash disse que “eu estou satisfeito que a Corte impôs a punição apropriada por esse crime horrível. Através desse julgamento, nós enviamos duas mensagens claras: Primeira, o tráfico humano é um crime perigoso e que envolve vítimas reais. Segunda, o DOJ buscará a justiça para todas as vítimas de crimes, não importando o status migratório delas”.

“Entretanto, eu ainda tenho outra mensagem para os patrões que contratam conscientemente imigrantes não autorizados às dúzias; violando explicitamente a lei: Você está criando o incentivo econômico para precisamente esse tipo de exploração mortal de pessoas vulneráveis que ocorreu nesse caso. Nós olharemos com bastante atenção como o nosso sistema de justiça criminal pode eliminar esse incentivo”, acrescentou Bash.

Em 16 de outubro de 2017, Bradley Jr. admitiu a culpa com relação às duas acusações de conspirar para traficar estrangeiros resultando em morte e transportar estrangeiros resultando em morte. Ao assumir a culpa, o réu admitiu que em 23 de julho de 2017 conspirou para transportar e de fato transportou estrangeiros ilegais para os Estados Unidos visando lucro financeiro; ajudar na entrada clandestina deles no país sem a preocupação em estar burlando as leis e que resultou na morte de 10 estrangeiros ilegais.

O comparsa de Bradley Jr., o indocumentado Pedro Silva Segura, de 47 anos, morador em Laredo (TX), enfrenta as seguintes acusações: Conspirar para transportar e abrigar visando lucro e resultando em morte, Conspirar para transportar e abrigar visando lucro e resultando em danos físicos sérios, pôr vidas em perigo e transportar estrangeiros ilegais resultando em danos físicos graves e pôr vidas em perigo. Tais acusações foram apresentadas em 20 de setembro de 2017. Silva, que foi preso em Laredo sob a acusação de tráfico humano, está detido e aguarda transferência para San Antônio. A Promotora Pública Christina Playton, do Distrito Oeste do Texas, é a responsável pelo caso.