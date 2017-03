Motoristas terão mais tempo para pagar multas, antes de perder carteiras

O projeto de lei S-2792/A-2087, aprovado por unanimidade, concede aos motoristas no estado mais tempo para pagarem infrações de trânsito

Na segunda-feira (13), os legisladores estaduais em New Jersey enviaram ao Governador Chris Christie um projeto de lei que concede aos motoristas no estado mais tempo para pagarem infrações de trânsito; antes de perderem a carteira por falta de pagamento. Atualmente, a Comissão de Veículos Auto Motores (MVC) pode suspender a carteira de motorista de uma pessoa caso seja notificada que ela não pagou uma multa ou não compareceu a audiência na Corte.

A proposta S-2792/A-2087 exigiria que o MVC atrasasse a data de suspensão para até 30 dias depois de ter recebido a notícia de suspensão emitida pelo tribunal.

O Senado Estadual, controlado por democratas, votou por unanimidade a proposta. A Assembleia Estadual, também de liderança democrata, votou por 70 contra 0, em novembro. Christie, um republicano, decidirá agora se assina o projeto de lei.

A Senadora Linda Greenstein (D-Middlesex), principal redatora da proposta, alegou que a perda da carteira de motorista pode ter “impacto significativo na capacidade de um indivíduo de trabalhar, portanto, resultando na perda de emprego e renda”.

“Ao permitir mais tempo para resolver esses assuntos, nós poderemos evitar esse impacto negativo nas pessoas e suas famílias resultante da perda da carteira de motorista”, acrescentou.

. Quem pode ser preso?

No sábado (11), Imani Perry, professora de Estudos Afro Americanos na Universidade de Princeton, foi presa por não pagar duas multas de trânsito emitidas em novembro e dezembro de 2012. O mandado de prisão foi descoberto por um policial em Princeton, que parou Perry na Mercer Road por dirigir a 67 mph numa área de 45 mph. As multas são enviadas ao último endereço que o DMV possui em seus arquivos e, algumas vezes, os motoristas alegam que nunca receberam as notificações porque haviam se mudado para outro endereço.

Segundo a lei de New Jersey, duas multas não pagas fazem com que seja emitido um mandado de prisão, detalhou o procurador público em Princeton, Reed Gusciora (D-Mercer County).

“Qualquer pessoa que disser que uma única multa pode resultar em prisão está equivocada”, disse Gusciora.

No verso de cada multa está a data da audiência, geralmente 2 ou 3 semanas do dia da infração, segundo Susan Shapiro, administradora da Corte Municipal de Princeton.

Caso as multas não sejam pagas ou contestadas em audiência na referida data, um aviso de ausência é emitido, alertando a pessoa sobre a segunda chance de uma audiência na Corte, explicou Gusciora. Já para os motoristas com placas de outro estado, o processo de ser avisado pode demorar mais, uma vez que a polícia e os DMVs de outros estados tem que se coordenarem para conseguirem o endereço correto do infrator.

Caso as multas ainda não sejam pagas ou contestadas em audiência, um segundo aviso é emitido, alertando a pessoa que um mandado de prisão poderá ser emitido brevemente, cerca de 2 ou 3 semanas depois, acrescentou. Finalmente, caso a terceira data passe, um mandado de prisão é emitido.