Mulher de Christie leva multa de US$ 250 por distração ao volante

Mary Pat Christie foi flagrada com um aparelho celular numa das mãos enquanto dirigia

A série de batidas no trânsito em todo o estado, determinada pelo promotor público indicado pelo Governador Chris Christie, parou uma infratora inusitada: A primeira dama Mary Pat Christie. A ação teve como objetivo punir e desencorajar os motoristas que realizam outras atividades enquanto ao volante.

A divulgação das imagens da câmera de vigilância revelou o agente Timothy Richard, do Departamento de Polícia de Bernardsville, parando um Chevy Suburban 2016 branco, em 10 de abril. Richard estava entres os outros policiais convocados para garantir o cumprimento da lei que proíbe o uso de aparelhos celulares ao volante, depois que o Promotor Público Geral Christopher Porrino pediu US$ 1.2 milhão em verba federal. O dinheiro foi destinado à campanha contra o envio de mensagens de texto e outras distrações ao volante em New Jersey; que durou entre 1 a 21 de abril.

Timothy havia ingressado na força policial 3 meses antes da parada de trânsito e o policial de 27 anos não fazia a mínima ideia que era a mulher do governador do Estado Jardim que ele havia visto dirigindo com o celular em uma das mãos. Apesar de Mary Pat não ter se identificado como a esposa de Christie; ela disse-lhe que estava simplesmente segurando o aparelho e não fazendo uma ligação.

“Você não pode ter o telefone em suas mãos de forma nenhuma”, respondeu-lhe o policial. “Tem que ser através do alto-falante do rádio no carro. Agora, depende do juiz”.

“E se você tiver como, café em sua mão?” Argumentou ela.

Richard disse a Christie que isso também era “tecnicamente” contra a lei, caso seja provado ser distração. Em maio, Christie compareceu ao tribunal e assumiu a culpa por operar um veículo enquanto usava um celular. Ela pagou a multa de US$ 250.

A campanha de combate às distrações ao volante foi lançada depois que as mortes no trânsito aumentaram 8% em 2016. Como resultado da iniciativa, o escritório de Porrino informou que o índice de mortes caiu 7% com relação a 2016. Durante a operação de abril, os policiais em todo New Jersey emitiram 15.292 multas pelo uso do celular no tráfego e 7.003 por descuido no volante.