Mulher é multada por andar a cavalo bêbada na FL

Na Flórida, uma mulher foi multada por cavalgar bêbada (DUI) um cavalo. Os policiais encontraram a americana Donna Byrne, de 53 anos, desorientada, andando a cavalo na cidade de Lakeland (FL), na quinta-feira (2), exalava a álcool e os olhos marejados e vermelhos, informou o escritório do xerife do Condado de Polk. Depois que os agentes a ajudaram a descer do animal, o teste do bafômetro revelou que o nível de álcool no sangue dela era o dobro do limite legal, disse a polícia.

“A senhorita Byrne, obviamente, não tinha condições de estar na estrada”, comentou o Xerife Grady Judd. “Ela não somente pôs a si própria e o cavalo em perigo, mas também qualquer pessoa que trafegasse pela estrada, a qual é geralmente bastante movimentada”.

Além da multa por “dirigir” bêbada, ela também foi acusada de negligenciar o animal, informaram as autoridades.

O cavalo de Donna, de nome Boduke, foi levado às instalações do Controle de Animais do Xerife do Condado de Polk.

Além da prisão por andar a cavalo intoxicada, Byrne possui em sua ficha policial 5 crimes e 10 delitos, incluindo crueldade com animais, posse de droga e violação da liberdade condicional, detalhou a polícia.