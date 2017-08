Mulher pega 10 anos de prisão por aplicar golpes em imigrantes indocumentados

Judith Palma prometia o green card e outros documentos às vítimas

Na quinta-feira (17), uma mulher assumiu a culpa com relação a mais de 10 acusações de roubo e foi sentenciada a 10 anos de detenção no Departamento de Correções de Indiana, informou Terry Curry, da Promotoria Pública do Condado de Marion.

Judith Palma admitiu a culpa em 17 acusações de roubo relacionadas a um esquema na qual os promotores alegam que ela roubou os pagamentos feitos por imigrantes na esperança de adquirirem o green card (residência permanente) ou outros documentos migratórios.

Numa ocasião, ela recebeu US$ 67.856 de 31 clientes, dizendo a eles que a quantia seria utilizada para conseguir a residência permanente. No total, Palma, que usava o nome de “Roma Smith”, roubou mais de US$ 274 mil de 171 vítimas. Além de cumprir a pena, ela deverá ressarcir US$ 274.113 às vítimas.

Como parte do esquema, Judith dizia às vítimas que tinha um contato chamado “Ms. Warner” que era advogada no Departamento de Imigração (ICE) em Indianápolis, segundo documentos apresentados no tribunal. Ela alegava que podia ajudar imigrantes indocumentados a receberem “os papéis” (green cards) e vários outros documentos migratórios.

Palma teria exigido que as vítimas pagassem adiantado para iniciar os processos e dava à elas recibos com o timbre: “Oficina de Immigración, Indianápolis, IN”.

Aparentemente, Judith ganhava a confiança das vítimas durante encontros em igrejas locais. Até os pastores foram vitimados por ela, informaram os promotores públicos, pois ela usava a influência deles sobre a congregação para endossar seus serviços.

“Judith Palma tirou proveito de alguns dos membros mais vulneráveis e ingênuos da nossa comunidade”, disse Curry. “As pessoas como Palma, que exploram a confiança e vulnerabilidade de vítimas assim, serão arduamente investigadas e condenadas. Eu congratulo os investigadores da Divisão de Jurados e os nossos intérpretes que trabalharam arduamente neste caso”.

“Qualquer pessoa interessa em assuntos ligados ao status migratório devem buscar os serviços de um advogado licenciado”, acrescentou. “Nós entendemos que as mudanças recentes da política federal aumentou a urgência em resolver assuntos migratórios principais, mas tais condições podem tornar as pessoas vulneráveis a golpistas. Caso algo pareça bom demais para ser verdade, provavelmente é”.