Mulher que fingiu câncer terminal pega 2 anos de prisão em NY

Vedoutie Hoobraj falsificou o diagnóstico de câncer; enganando até seus próprios 2 filhos e o namorado dela

Uma mulher no Condado de Westchester que mentiu sofrer de câncer terminal arrecadou US$ 50 mil em doações e foi condenada a 2 anos de prisão. Vedoutie Hoobraj falsificou o diagnóstico da doença; enganando até seus próprios 2 filhos, de outubro de 2014 a março de 2016 em White Plains (NY).

A falsária levou a comunidade inteira de Westchester acreditar que ela tinha câncer terminal e foi condenada na sexta-feira (13) de usar a doença para enganar as pessoas e arrecadar mais de US$ 50 mil. Vedoutie Hoobraj, que também é conhecida como Shivonie Deokaran, enganou o namorado e dois filhos para ajudá-la a levantar o dinheiro alegando sofrer de leucemia em estágio terminal entre 2014 e 2016. O dinheiro foi angariado através de uma campanha beneficente postada no website GoFundMe.com e até mesmo outra campanha pelos companheiros no time de futebol da Ardsley High School de um de seus filhos. Os organizadores disseram que mais de 400 pessoas participaram.

“Em uma exploração cínica da generosidade das pessoas, Vedoutie Hoobraj criou uma ficção elaborada sobre sofrer de câncer para arrecadar contribuições de doadores bem intencionados. Hoobraj até falsificou registros médicos para ocultar a fraude. Hoje, ela aprendeu o preço dessa conduta descarada”, disse o promotor público Geoffrey Berman, de Manhattan (NY).

Hoobraj, de 38 anos, foi condenada pelo Juiz Vincent Briccetti no Tribunal Distrital de White Plains. Ele ordenou que ela entregasse US$ 51.938 e pagasse US$ 47.741 em restituição às vítimas do esquema.

Alguns membros da comunidade escreveram a Briccetti antes da leitura da sentença, lamentando a desconfiança semeada por Hoobraj na comunidade em decorrência do seu embuste. As autoridades disseram que Hoobraj fez um grande esforço para manter as mentiras, raspar a cabeça e manipulando seus registros médicos do Jacobi Medical Center. Ela mudou o relatório que atestava “nenhuma anormalidade” para “todas as anormalidades.” Quando as pessoas começaram a perguntar sobre o médico que lhe tinha dado 18 meses de vida, ela disse que ele tinha morrido em um terremoto no Nepal em abril de 2015, relataram os promotores.

Hoobraj continuou a culpar o namorado depois de assumir a culpa, acrescentaram os promotores. Ela alegou que a fraude foi ideia dele e que ele cortou o cabelo dela enquanto ela dormia, entretanto, essa versão não teve credibilidade.

“O réu não oferece nenhuma explicação por que ela teria dito ao namorado a verdade e decidido não poupar seus próprios filhos, que sinceramente aparentavam acreditar que a mãe ia morrer”, escreveram os promotores.

O advogado de Hoobraj evitou comentar o caso.