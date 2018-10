Mulher racista pede para ver passaportes à família latina em restaurante

Enquanto era acompanhada para fora, a mulher continuou a proferir os insultos do lado de fora do estabelecimento

O vídeo de uma mulher exigindo ver os passaportes de uma família hispânica viralizou na internet. As imagens foram filmadas no interior do restaurante Andy’s em Lovesttsville (Va.) e já receberam quase 1.2 milhão de visitas, segundo os canais de TV Telemundo e ABC.

A mulher, cuja identidade ainda não foi divulgada, começou a gritar com uma guatemalteca e os parentes dela na quinta-feira (18), divulgou o canal WRC-TV. “Mostre-me seus passaportes!” Gritou ela à família, antes de exigir que “voltem para a por*a do país de vocês”.

Posteriormente, a mulher diz para eles não “tirarem vantagem da América”.

Enquanto era acompanhada para fora do estabelecimento, a mulher continuou a proferir os insultos do lado de fora do restaurante.

A cliente latina, detalhando que a filha dela de 7 anos de idade ouviu cada palavra proferida próxima à ela, divulgou o incidente para informar que as vítimas de perseguição não estão sozinhas.

“Não é justo que eles façam isso com a gente e é muito menos aceitável que haja crianças presentes”, disse ela. “Não é justo que qualquer criança tenha que passar por isso”, relatou ao canal Telemundo 44.

Um porta-voz do Andy’s postou na página do Facebook a seguinte mensagem:

“Obrigado por entender que você tem o direito de expressar suas visões venenosas e maliciosas, não importando o quanto odiosas e ignorantes, segundo a 1ª Emenda Constitucional dos EUA. Obrigado por sentir-se suficientemente confortável com essas visões a ponto de expressá-las, consequentemente, criando um espetáculo particular e permitindo que todos que testemunharam o ‘incidente’ (18 de outubro) para compreender o quanto vil e repulsiva você é”.

A polícia foi chamada ao local do incidente, entretanto, ninguém foi autuado, divulgou o canal Telemundo 44.