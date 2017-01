Mulher subornava agente da fronteira com dinheiro e sexo

A réu Míriam Juarez assumiu que subornou o agente José Luís Cota para traficar pelo menos 10 pessoas no posto da fronteira em San Diego (CA)

Uma mulher mexicana assumiu a culpa referente à acusação de ter subornado um agente da fronteira em San Diego (CA) com dinheiro e sexo para que ele permitisse que pessoas entrassem clandestinamente nos EUA. O acordo feito pela réu Miriam Juarez, divulgado na quinta-feira (5) na Corte Federal, detalha que ela ajudou a traficar pelo menos 10 pessoas no interior de carros entre novembro de 2015 e setembro de 2016 no ponto de entrada de San Ysidro em San Diego, cobrando US$ 15 mil cada.

Juarez e seu marido, Gilberto Aguilar, foram presos em setembro durante uma parada de trânsito depois de uma longa investigação realizada pela Força Tarefa de Combate à Corrupção na Fronteira do FBI. O casal está em situação migratória irregular nos EUA e será deportado depois de cumprir a pena que iniciará em abril.

Ao longo dos anos, indivíduos têm tentado formas inusitadas de cruzar a fronteira entre os EUA e México, segundo a Alfândega dos EUA e a Patrulha da Fronteira.

O agente José Luís Cota foi preso no mesmo dia no local de trabalho. Ele alegou inocência.

Conforme o acordo judicial, Miriam contatava os clientes e os transportava em seu veículo através do guichê de Cota no ponto de entrada nos EUA. Ela utilizava passaportes fraudulentos durante as travessias. Uma vez em território americano, o marido dela pegava os imigrantes e os levavam aos locais de destino.

A investigação de 3 anos de duração, que incluiu rastreamento através de equipamento GPS e gravações de conversas, revelou centenas de diálogos entre Juarez e Cota e numerosos encontros em hotéis.